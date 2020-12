SoHo-Lindner/Garfias: Die Schweiz setzt Meilenstein in der LGBTIQ-Gleichstellung

Sozialdemokratische LGBTIQ-Organisation gratuliert zum Beschluss der „Ehe für ALLE“

Wien (OTS/SK) - „2020 wird als erfolgreiches Jahr in die Geschichte der Schweizer LGBTIQ-Community eingehen. Aus Österreich gratulieren wir von ganzem Herzen zum Beschluss der ‚Ehe für ALLE‘ heute Vormittag in unserem Nachbarland“, freut sich die sozialdemokratische LGBTIQ-Organisation SoHo. Heute Vormittag hat die ‚Ehe für ALLE‘ in der Schweiz die letzte Hürde genommen und wird nach dem Beschluss im Ständerat eingeführt. SoHo-Bundesvorsitzender Mario Lindner und die Präsidentin des europäischen LGBTIQ-Netzwerks Rainbow Rose, Camila Garfias, sehen das als positives Zeichen: „In diesem schwierigen Jahr, das nicht nur von der Pandemie geprägt war, sondern auch von vielen gesellschaftspolitischen Rückenschritten, gibt dieser historische Erfolg der Schweizer LGBTIQ-Community uns Hoffnung für ganz Europa. Wir freuen uns für alle, die dafür über Jahre und Jahrzehnte gekämpft haben und sehen diesen Schritt als klares Signal auch an die österreichische Community!“ ****

Erst im Februar hatte die Schweiz einen anderen Meilenstein gesetzt und im Zuge der Volksabstimmung unter dem Motto „JA zum Schutz“ den umfassenden Diskriminierungsschutz aufgrund der sexuellen Orientierung in der Schweizer Verfassung verankert. „Die Schweizer Aktivist*innen haben uns im Jahr 2020 bewiesen, was mit Engagement und Zusammenhalt möglich ist. Gerade vor dem Hintergrund, dass in Österreich der umfassende Diskriminierungsschutz für die LGBTIQ-Community noch immer von der schwarz-grünen Regierung blockiert wird, sehen wir den Schweizer Erfolg als klaren Auftrag weiter zu kämpfen!“, so Lindner und Garfias abschließend. (Schluss) ls

