Jetzt zum Nachschauen: die Homeoffice-Webinare der WK Wien mit vielen praktischen Tipps

Die Sparte Information und Consulting in der Wirtschaftskammer Wien stellt die Expertenvideos jetzt allen Interessierten zur Verfügung

Wien (OTS) - Die Corona-Pandemie hat die Arbeitswelt stark verändert, gut 700.000 Menschen und damit fast ein Fünftel aller Erwerbstätigen in Österreich sind immer noch im Homeoffice. Für viele Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist das Arbeiten vom Wohn- und Schlafzimmer aus auch nach Monaten im Krisenmodus eine Herausforderung. Schließlich bringt die sogenannte Remote-Arbeit viele neue Aspekte mit sich, die es zu beachten gilt.

Damit das Heim-Werken möglichst leicht fällt, hat die Sparte Information und Consulting für alle Mitglieder der Wirtschaftskammer Wien kürzlich vier Webinare zum Thema abgehalten – diese sind nun für alle Interessierten als Nachschau zugänglich.

„Das Webinar zum Thema Arbeitsrecht hat dabei natürlich ein ganz zentrales Thema abgedeckt. Aber wir wollen mit unserem Weiterbildungsformat auch aufzeigen, was einerseits bei der Technik und andererseits bei der Online-Kommunikation mit Kunden und Mitarbeitern zu beachten ist”, erklärt Spartenobmann Martin Heimhilcher.

Heim-Werken leicht gemacht mit technischen und Führungstipps

Mit welcher Ausstattung Videokonferenzen besonders „echt“ wirken und wie Remote-Work effizient und komfortabel wird, erklärt Vincenz Leichtfried, Berater für digitale Transformation und Datensicherheit, in seinem Online-Seminar „Technische Tipps“. Auch wie man Daten sicher mit anderen teilt, sodass sie von jedem Gerät aus und gleichzeitig mit anderen bearbeitet werden können, wird hier behandelt.

Unternehmensberaterin Ulrike Brezovich gibt beim Seminar „Digitale Kommunikation“ einen Einblick, wie man bei Online-Besprechungen und Kundenmeetings kommuniziert, was die Spielregeln für die virtuelle Zusammenarbeit sind und wie virtuelle Führungskompetenzen aussehen.

Die Experten Joachim Fischer und Martin Grund gibt es im Video „Online-Telefonie“ zu sehen, bei dem sie erklären, wie man sich alle Funktionen des Bürotelefons auf das Handy holt und wie man mit einer Cloud-Telefonanlage die üblichen Probleme bei der Umleitung ins Homeoffice umgeht.

Ist es überhaupt in meinem Interesse, dass die Arbeitnehmer zuhause arbeiten und wenn ja, soll dies auf Dauer sein? Beim Online-Termin mit Wolfram Hitz, Experte der Sparte Information und Consulting der WKÖ, konnten die Teilnehmer wie auch in allen anderen Webinaren natürlich auch Fragen zu diesem heißdiskutierten Thema stellen – Arbeitsministerin Christine Aschbacher und die Sozialpartner könnten sich noch im Dezember auf eine neue Homeoffice-Regelung einigen.

„Die Branchen in den Bereichen Information und Kommunikation sind mit knapp 60 Prozent jene mit dem höchsten Anteil an Tele-Workern österreichweit. Mit der nötigen Expertise ausgestattet, ist es uns ein großes Anliegen, die Menschen in dieser herausfordernden Zeit bestmöglich zu unterstützen“, so Obmann Heimhilcher.

Alle Webinare gibt es hier zur Nachschau: https://www.wko.at/branchen/w/information-consulting/Webseminar-Reihe:-Homeoffice.html

