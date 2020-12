Mozarthaus Vienna: GewinnerInnen des Kreativwettbewerbs 2020 gekürt

Sieger-Kunstwerk erstmals digital als Weihnachtskarte verschickt

Wien (OTS/RK) - Das Mozarthaus Vienna, ein Museum der Wien Holding, hat auch in diesem Jahr seinen Kreativwettbewerb für Kinder bis 12 Jahre veranstaltet. Gewonnen hat die Klasse 2e des BG/BRG Biondekgasse in Baden. Sie hat das Thema „Ein ganzes Museum für Mozart“ am besten umgesetzt. Ihr Kunstwerk wurde nun in einen Kurzfilm verwandelt und – zum ersten Mal in digitaler Form – als Weihnachtskarte des Museums per E-Mail verschickt.

Hier der Link zum Kurzfilm:

https://www.mozarthausvienna.at/de/MOZARTHAUS-VIENNA/Aktuelles

Ein ganzes Museum für Mozart

Beim diesjährigen Kreativwettbewerb wurden die jungen KünstlerInnen gebeten, ein Museum für Mozart nach ihren eigenen Vorstellungen zu malen, zu zeichnen oder zu basteln. Dabei wurden Fragen wie „Wie würde das Gebäude aussehen?“, „Wie könnte die Ausstellung gestaltet sein?“ oder „Was würdest du ausstellen?“ künstlerisch beantwortet.

Vielzahl an digitalen Einreichungen

Dem Aufruf des Mozarthaus Vienna sind zahlreiche Kinder gefolgt und sendeten spannende und interessante Varianten für ein ganzes Museum für Mozart ein. Der Direktor des Hauses, Gerhard Vitek, freute sich insbesondere über die vielen digitalen Einreichungen in diesem Jahr. Denn viele selbstgebastelte Objekte wurden heuer in Form eines Fotos oder Videos an das Museum übermittelt. Daher wurde der Spezialpreis – der Versand eines ausgewählten Kunstwerkes als Weihnachtskarte – nun ebenfalls ins Digitale verlagert. Das ausgewählte Kunstwerk der Klasse 2e des BG/BRG Biondekgasse in Baden, das unter der künstlerischen Leitung von Frau Professorin Birgit Stierböck entstanden ist, wurde im Auftrag des Mozarthaus Vienna in einen kleinen Kurzfilm verwandelt und als digitale Weihnachtskarte des Mozarthaus Vienna ausgeschickt. Das Gewinner-Kunstwerk beeindruckte die Jury nicht nur durch die Idee der Umsetzung, sondern auch die Art der Präsentation. Besonders auffallend war die Kreativität der KünstlerInnen, die ein ganzes Museum von Raum zu Raum gestaltet und dabei bis ins kleinste Detail überlegt haben, wie sie Mozart und sein Leben am besten präsentieren.

W24-Beitrag zum diesjährigen Kreativwettbewerb:

https://www.wienholding.tv/Mozarthaus-Vienna-Kreativwettbewerb-2020/2012091005

Weitere spannende Preise

Neben den HauptpreisträgerInnen durften sich auch viele weitere junge Talente über Spannung und Spaß versprechende Preise, wie etwa das Basteln von Mozartkugeln im Rahmen eines eigenen Workshops, freuen.

Das Gewinner- sowie weitere Kunstwerke werden in einem Online-Adventkalender des Mozarthaus Vienna auf Facebook sowie auch Instagram präsentiert.

Der Kreativwettbewerb wurde von Seiten des Mozarthaus Vienna von Nina Nöhrig betreut.

Zum Mozarthaus Vienna

Im heutigen Mozarthaus Vienna befindet sich die einzige Wiener Wohnung Mozarts, die bis heute erhalten ist. Dort erwartet Mozartfans jeder Altersstufe eine umfassende Präsentation der Zeit, in der Mozart lebte und der wichtigsten seiner Arbeiten. Im Mittelpunkt stehen Mozarts Wiener Jahre, die den Höhepunkt seines Schaffens darstellen.

Mozarthaus Vienna, Domgasse 5, 1010 Wien, www.mozarthausvienna.at



Rückfragen & Kontakt:

Constanze Hell, BA

Marketing & Events

Tel.: +43 1 512 17 91 60

E-Mail: c.hell @ mozarthausvienna.at

www.mozarthausvienna.at



Mag.a Elisabeth Bauer

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: +43 1 408 25 69 - 47

E-Mail: e.bauer @ wienholding.at

www.wienholding.at