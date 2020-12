Jahresrückblick „Burgenland heute – Das war 2020“

Montag, 21. Dezember 2020, 21.05 Uhr, ORF 2/B

Eisenstadt (OTS) - Corona, Commerzialbank und die absolute Mehrheit für die SPÖ bei der Landtagswahl - die wichtigsten Ereignisse des turbulenten Jahres 2020 werden im Jahresrückblick „Burgenland heute – Das war 2020“ in 45 Minuten auf den Punkt gebracht: Moderiert wird die Hauptabendsendung am Montag, dem 21. Dezember 2020, in einem ORF-Burgenland-Lokalausstieg um 21.05 Uhr in ORF 2/B von Elisabeth Pauer-Gerbavsits und Martin Ganster.

Die Bilder von leeren Straßen, geschlossenen Geschäften und Menschen bei Hamsterkäufen haben das Jahr 2020 geprägt. Das Coronavirus hat unser Leben verändert – privat und beruflich. Deshalb wird das Moderatoren-Duo Elisabeth Pauer-Gerbavsits und Martin Ganster den Jahresrückblick heuer erstmals nicht gemeinsam aus dem „Bundesland heute“-Studio präsentieren. Elisabeth Pauer-Gerbavsits meldet sich unter anderem aus dem Landhaus und der Landessicherheitszentrale, Martin Ganster moderiert im neuen „Burgenland heute“-Studio.

Neben der Corona-Krise hat auch der Skandal der Commerzialbank Mattersburg die ORF Burgenland Nachrichtenredaktion 2020 gefordert. Die beiden Themen waren ein wesentlicher Bestandteil der täglichen Berichterstattung. Insgesamt sind in diesem Jahr mehr als 2.900 "Burgenland-heute"-Beiträge auf Sendung gegangen, dazu ca. 3.600 Online-Stories und ca. 7.300 regionale Radio-Nachrichten.

„Das Jahr 2020 im Burgenland im Schnelldurchlauf ist eine Herausforderung für die Redakteurinnen und Redakteure. 45 Minuten sind angesichts der Ereignisdichte ein enger Zeitrahmen – der Bogen reicht von der absoluten Mehrheit für die SPÖ bei der Landtagswahl im Jänner bis zum Weihnachtseinkauf mit Mindestabstand und Maskenpflicht im Dezember. Wir haben auch in diesem Jahr die besten Geschichten für unser Publikum herausgefiltert", sagt Sendungskoordinator Andreas Riedl.

