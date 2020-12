Die Wiener Bildungsgrätzl arbeiten auch online zusammen!

Beim zweiten Bildungsgrätzl-Netzwerk-Tag am 16.12.2020 tauschten rund 130 Teilnehmer*innen in einer Videokonferenz ihre vielfältigen Ideen, Erfahrungen und Pläne aus.

Wien (OTS/RK) - Die meisten Wiener Kinder besuchen den Kindergarten und die Schule gleich ums Eck. Sie wachsen im Grätzl auf und lernen dabei viele Dinge auch auf Ihren täglichen Wegen, zuhause und in der Freizeit. Damit die Kinder auf ihrem Weg in ein selbständiges Leben gut begleitet werden, arbeiten in den aktuell 17 Wiener Bildungsgrätzln die Schulen und Kindergärten gemeinsam mit der Jugendarbeit, Büchereien, Volkshochschulen, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, Universitäten, Sport-, Kunst- und Kulturinstitutionen und vielen Bildungsinitiativen und -vereinen zusammen. Patrick Wolf, Vertreter der Bildungsdirektion für Wien, erinnerte in diesem Zusammenhang an das Motto: „It takes a Grätzl to raise a child!“. Ein Motto als Programm: Denn es braucht ein ganzes Grätzl, damit Kinder sicher, neugierig und selbstbewusst aufwachsen können.

Übergreifende Kooperationen als wichtiger Erfolgsfaktor

„Die Zusammenarbeit über Institutionengrenzen hinweg eröffnet den jungen Menschen viele neue Möglichkeiten“, betonte die Hauptrednerin Direktorin Erika Tiefenbacher. Dies bestätigte sich auch in den diversen Vorträgen, Präsentationen und den insgesamt 17 Kurz-Workshops zu Themen, wie beispielsweise Friedenserziehung, soziale Gerechtigkeit, Schulwege, Sprachförderung, Naturwissenschaften, Klimaschutz, Geschlechterrollen, Kunst, Gesundheit, Soziokratie, Elternarbeit und spielend lernen.

Der neue Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr sieht in den Bildungsgrätzln einen wichtigen Motor, das Bildungsangebot weiter zu verbessern und jedem Wiener Kind die Chance für Aufstieg zu geben. Abschließend bedankte er sich für das große Engagement der Pädagoginnen und Pädagogen sowie der vielen Partnerinnen und Partner die zum aktiven Leben in den Grätzln beitragen.

Weitere Infos zu den Wiener Bildungsgrätzln finden Sie unter https://www.wien.gv.at/bildung/schulen/bildungsgraetzl/

(Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

Dipl.-Ing.in Gudrun Müller

Bildungsgrätzl-Beauftragte der Stadt Wien

+43 1 4000 95030

gudrun.mueller.gm1 @ wien.gv.at