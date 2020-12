Brandl & Talos und SMP beraten S.I.E AG beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Elektromotorenwerk Grünhain GmbH

System Industrie Electronic Holding AG erwirbt 70,1% an der Elektromotorenwerk Grünhain GmbH, einem Entwickler und Hersteller von Antrieben und Antriebskomponenten.

Wien (OTS) - Elektromotorenwerk Grünhain GmbH (EMGR) beschäftigt rund 270 Mitarbeiter an Standorten in Grünhain-Beierfeld (Deutschland) und Gabrovo (Bulgarien) und entwickelt Elektromotoren und Antriebskomponenten für Industrieanwendungen wie Pumpen, Transportbänder oder Kompressoren. Mit 1. Januar 2021 erwirbt System Industrie Electronic Holding AG (S.I.E. Holding) 70,1% der EMGR-Anteile von der börsennotierten MS Industrie AG.

S.I.E. Holding führt eine globale Unternehmensgruppe, die weltweit Elektroniklösungen, Komponenten und Dienstleistungen für führende Industrieunternehmen für deren Anwendungen aus den Bereichen Medizin, Behörden/Sicherheit und Industrie anbietet. Gemeinsam mit dem EMGR-Management beabsichtigt S.I.E. Holding, das Unternehmen insbesondere bei der Weiterentwicklung von innovativen elektronischen Steuerungen und Systemen für Motor-Anwendungen sowie im Bereich der Cargo-E-Mobility auszubauen.

Das Brandl & Talos-Transaktionsteam um Roman Rericha und Stephan Strass hat die S.I.E. Holding gemeinsam mit SMP Law (Tim Schloesser und Leonie Hartz) im Erwerbsprozess beraten.

" Nachdem uns Brandl & Talos bereits beim Verkauf der S.I.E. Solutions-Sparte an Paramit Corporation erfolgreich begleitet hat, haben wir auch bei dieser spannenden Transaktion auf die rechtliche Unterstützung von Roman Rericha und seinem Team vertraut. Wir möchten uns sehr herzlich für den Einsatz und die lösungsorientierte Beratung bedanken und freuen uns auf weitere gemeinsame Projekte in der Zukunft ", so Udo Filzmaier, Vorstand bei System Industrie Electronic Holding AG.

" Wir freuen uns sehr, dass die System Industrie Electronic Holding AG bei diesem strategischen Investment auf unsere Expertise gesetzt hat und wünschen dem Unternehmen viel Erfolg für die Zukunft ", so Roman Rericha von Brandl & Talos.

Rückfragen & Kontakt:

Andrea Blama | communications @ btp.at | T +43 (1) 522 5700 82