UNHCR: Humanitäre Notlage auf griechischen Inseln erfordert dringendes Handeln

Appell für Aufnahme von besonders Schutzbedürftigen in Österreich über Relocation-Programm

Wien (OTS) - Über 2.000 unbegleitete Kinder, Familien und Personen mit ganz besonderem Schutzbedarf von den griechischen Inseln wurden bisher von den EU-Staaten, allen voran Deutschland, aufgenommen. Nach wie vor müssen aber über 19.000 Menschen auf den Inseln unter zum Großteil schwierigsten humanitären Bedingungen ausharren.

„Die Bilder, die uns täglich von den Inseln erreichen, sind erschütternd und vor allem für die Kinder ist die Situation besonders belastend. Jeder einzelne Aufnahmeplatz kann das Leben eines schutzbedürftigen Menschen grundlegend verändern“, so Christoph Pinter, Leiter von UNHCR Österreich.

Das UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR begrüßt daher die Bemühungen von zivilgesellschaftlichen Initiativen sowie verschiedenen Bundesländern und Gemeinden, auch in Österreich Aufnahme-Plätze für besonders schutzbedürftige Menschen von den griechischen Inseln zu schaffen und sich für Relocation – also die Aufnahme von Schutzbedürftigen – einzusetzen.

Nachdem das Aufnahmezentrum Moria auf der Insel Lesbos durch Brände vollständig zerstört wurde, hat UNHCR die griechischen Behörden gemeinsam mit anderen internationalen Organisationen und NGOs dabei unterstützt, ein behelfsmäßiges Notfall-Camp aufzubauen, um die Menschen vor akuter Obdachlosigkeit zu schützen.

Trotz laufender Verbesserungsarbeiten, die unter anderem mit Hilfe österreichischer Spenden an UNHCR realisiert werden können, bleibt die Lage im Camp äußerst prekär. Die Menschen leiden unter dem einsetzenden Winter, der exponierten Lage des Camps direkt am Meer und es fehlt an Basisinfrastruktur wie dem Anschluss ans Wasser- und Stromnetz der Insel.

„Angesichts der humanitären Notlage auf den griechischen Inseln appellieren wir an die österreichische Bundesregierung, ebenfalls am europäischen Relocation-Programm teilzunehmen und für besonders schutzbedürftige Personen einen Ausweg aus ihrer Notlage zu bieten“, so Pinter.

Über Relocation

Die Aufnahme aus Griechenland (Relocation) ist ein Prozess der teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten unter Führung der griechischen Regierung, der durch die EU-Kommission koordiniert wird. UNHCR arbeitet eng mit Partnerorganisationen innerhalb der Vereinten Nationen (UN), wie der Internationalen Organisation für Migration (IOM) und dem Kinderhilfswerk der UN (Unicef) zusammen, um diesen Prozess in all seinen Aspekten in enger Abstimmung mit dem Europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) und anderen Partnern zu unterstützen.

Aktuelle Zahlen zu Relocation finden Sie im Factsheet von IOM Griechenland: https://greece.iom.int/sites/default/files/201217_0.pdf

