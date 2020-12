Schwedenbomben-Diebstahl: Niemetz feiert Aufklärung

Aktion in allen Niemetz Stores

Wien (OTS) - Genau ein Jahr ist der Diebstahl des LKW-Transporters mit einer Ladung von etwa 160.000 Stück Niemetz Schwedenbomben her. Ermittlerteams des Landeskriminalamt Niederösterreich und der ungarischen Polizei in Budapest ist es nun gelungen, die dreisten Schokodiebe ausfindig zu machen. „Wir danken der großartigen Arbeit der Ermittlerteams und wollen die Aufklärung des Diebstahls mit einer besonderen Aktion feiern“, so Gerhard Schaller, Geschäftsführer Niemetz Schwedenbomben.

Daran dürfen sich nun auch die Naschkatzen des Landes mitfreuen: Am Montag, 21.12.2020, gibt es eine gratis Schwedenbombe beim Einkauf in allen Niemetz Stores.

