oekostrom AG: Elisabeth Müller am „Freitag in der Arena“

Wien (OTS) - Heute ist Elisabeth Müller bei „Freitag in der Arena“, dem Podcast- und Videoformat der oekostrom AG, zu Gast. Elisabeth Müller ist Leiterin des Sozialunternehmens ESG Plus und arbeitet an nachhaltigen Lösungen für den Finanzmarkt wie die Plattform CLEANVEST, die Transparenz am Fondsmarkt schafft. Sie spricht mit oekostrom AG-Vorstand Ulrich Streibl und Moderator Thomas Rottenberg darüber, wie jede*r nachhaltig investieren kann und warum der Finanzmarkt ein wichtiger Hebel für den Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit ist.

Müller: „Der Finanzmarkt trägt Verantwortung und hat eine Hebelwirkung: Es geht um soziale Gerechtigkeit und darum, globale Geldströme von klimaschädlichen in Richtung klimaschonende Investitionen und Finanzierungen umzulenken.“ Ihr Tipp zu Inspiration und Handlungsoptionen in Sachen Klimaschutz: „Ihr Geld für eine bessere Welt: Sie sollten wissen, worin Sie investieren und welche Unternehmen und Projekte Sie unterstützen. Nachhaltiges Investieren einfach ausprobieren auf CLEANVEST.org.“

Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ jeden zweiten Freitag-Vormittag direkt bei der oekostrom AG, auf deren YouTube-Channel sowie in diversen Audio-Streamingkanälen.

Die nächste Folge erscheint am Freitag, 1. Januar 2021. Zu Gast ist Katharina Rogenhofer vom Klimavolksbegehren zum Thema „Klimajahr 2021“.

