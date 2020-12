Österreichs größtes Monatsmagazin ist zehn Jahre alt

Servus in Stadt & Land

Wien (OTS) - Das Monatsmagazin Servus in Stadt & Land feiert seinen zehnten Geburtstag mit einer Jubiläumsausgabe, die ab sofort im Handel erhältlich ist.

Die Natur und der Garten, die Küche und das Genießen, das Sich-daheim-Fühlen und das Daheimsein, das Land und die Leute – das waren vor zehn Jahren und das sind bis heute Gerüst und Essenz des bestverkauften Monatsmagazins in Österreich.* Aus den 50.000 gedruckten Exemplaren der 148 Seiten starken Erstauflage wurden allein in Österreich mittlerweile fast 170.000 Stück. 833.000 Leserinnen und Leser* lassen sich Monat für Monat von und mit Servus in Stadt & Land inspirieren.

„Die Sehnsucht nach regionaler Verortung, nach authentischen Geschichten und der Schönheit vor der eigenen Haustür ist heute größer und tiefer denn je. Mit Servus in Stadt & Land ist es uns gelungen, diese Sehnsucht hochwertig, modern und weltoffen zu interpretieren“, sagt Andreas Kornhofer, Herausgeber und Geschäftsführer von Red Bull Media House Publishing.

In der Jubiläumsausgabe (seit 17. Dezember im Handel) blickt die „Servus“-Redaktion nicht nur zurück auf beeindruckende Menschen und ebensolche Geschichten aus der vergangenen Dekade, sondern natürlich auch nach vorn – zum Beispiel mit einem Essay über Stern- und Orakeldeuter sowie Propheten. Schriftsteller Michael Köhlmeier, der in den vergangenen zehn Jahren mehr als hundert Sagen und Märchen für Servus in Stadt & Land geschrieben hat, stellt ab sofort in seinem neuen „Servus“-Format „Meine Leseliste“ die wichtigsten und besten Werke der Weltliteratur vor. Und der Tiroler Bestsellerautor Bernhard Aichner schreibt einen „Servus“-Fortsetzungskrimi, in dem ein Mischlingshund und eine Dorfpolizistin die Hauptrollen spielen. Jeden Monat gibt es ein neues Kapitel.

„Die ‚Servus‘-Redaktion ist ja nicht dafür bekannt, sich selbst gern groß zu feiern, aber in diesem Fall möchten wir den schönen Anlass doch nicht ganz unbemerkt vorbeigehen lassen. Wir feiern unseren zehnten Geburtstag, und wenn wir auf etwas besonders stolz sind, dann sind es unsere Leserinnen und Leser, die uns schon so lange begleiten: Großen Dank für Ihre Treue, wir verneigen uns tief und versprechen, auch in den nächsten zehn Jahren unser Bestes zu geben“, so Markus Honsig, Chefredakteur von „Servus in Stadt & Land“.

Das Geburtstagsheft wird am POS sowie im Hörfunk, digital und in ausgewählten Printmedien werblich begleitet.

*Quelle: MA 19/20

Rückfragen & Kontakt:

STEFAN PORTENKIRCHNER

Communication Manager • Red Bull Media House GmbH

Heinrich-Collin-Strasse 1 • 1140 Wien • Austria

M: +43 664 888 927 63

stefan.portenkirchner @ redbull.com • www.redbullmediahouse.com

BEYOND THE ORDINARY