Unter-Display Kamera und echtes Full-Display Erlebnis beim neuen ZTE Smartphone Axon 20

Mit dem ZTE Axon 20 startet das erste echte Full-Display Smartphone jetzt auch in Österreich und revolutioniert das Benutzererlebnis.

Wien, am 18. Dezember 2020. (OTS) - „Als weltweit führender Hersteller von smarten Endgeräten hat sich ZTE zum Ziel gesetzt, die Technologie des true Full-Displays zu durchbrechen. Das ist mit dem Axon 20 gelungen. Mit der Marktimplementierung treten wir den Beweis in Österreich an“, verkündet Christian Woschitz, CEO der ZTE Austria. Das ZTE Axon 20 setzt einen Meilenstein in der Entwicklung des echten Full-Display-Smartphones. Durch das 6,92-Zoll-OLED-Display und die starken Display-Performance bietet das Gerät ein wahrhaftes Kino-Erlebnis. Das Gerät ist ab sofort bei Hartlauer erhältlich.

Die weltweit erste Under-Display Kamera mit 32 MP

Um durch das true Full-Display die User-Experience zu erhöhen, wurde die Selfie-Kamera unter dem Display verbaut. Zudem nutzt ZTE zusätzliche Unter-Display-Technologien wie Umgebungslicht-, Sound- und Fingerabdrucksensoren, um ein echtes Full-Display-Erlebnis ohne störende Kamera-Lochstellen (Notches) zu erzielen. Der innovative Lichtsensor kann die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Lichtumgebung anpassen, so dass das Display jederzeit deutlich sichtbar ist.

Beim Axon 20 kommt hochtransparentes Material zum Einsatz, um die Leistung des Displays und der Frontkamera auszugleichen. Diese neuartigen organischen und anorganischen Folien verbessern den Lichteingang zur Frontkamera deutlich. Mit dem Selfie-Algorithmus der Frontkamera wird die Leistung der Kamera unter mehreren Lichtbedingungen optimiert und die automatische Dynamikbereichsanpassung unterstützt. Somit wird die ultimative Verbesserung der Fotoklarheit und des Bildkontrasts erzielt.

ZTE Axon 20 ab sofort bei Hartlauer erhältich

„ZTE Austria ist sehr erfreut, seine bisher erfolgreiche Kooperation mit Hartlauer fortzuführen“, so Woschitz. Kürzlich wurde eine große TV-Kampagne mit dem Unternehmen gelauncht. Das ZTE Axon 20 ist als 4G-Version ab sofort bei Hartlauer zu bekommen (UVP 349 EUR). Zur gleichen Zeit ist eine Serie von ZTE Produkten wie das the ZTE Blade V2020 Smart, das ZTE Blade A7s 2020, das ZTE Axon 11 5G und das ZTE MF17T ebenfalls bei Hartlauer erhältlich.

Erstklassiges Design, integrierte Videofunktionen

Mit einer Dünne von nur 7,98 mm und dem hauchdünnen Design der Doppelschulterlinie, hat ZTE beim Axon 20 den schlanken Stil der ZTE Axon Serie fortgeführt. Das 3D gebogene Glas auf der Rückseite schafft eine einzigartige und wunderschöne Textur.

Integrierte Videofunktionen für Aufnahmen, Bearbeitung und Stabilisierung

ZTE unternimmt kontinuierlich Anstrengungen, um die Videofunktionen seiner Smartphones zu verbessern und die Anforderungen der Nutzergeneration der nächsten Smartphone-Ära zu erfüllen. Das Axon 20 verfügt über eine 64MP Super HD Hauptkamera mit integriertem Nachtmodus und Video-Schönheitsfilter, die bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen unterstützt. Außerdem unterstützen Haupt- und Weitwinkelobjektive die Bildstabilisierung, die dabei helfen, Videos von höherer Qualität zu produzieren.

Umfassende Leistung für exzellente Erlebnisse

Angetrieben wir das Axon 20 von einem höchst effizienten Octa-core 12 nm Chip. Das Gerät verfügt über einen langanhaltenden, großen 4220mAh inklusive Batteriesparmanager und einen 15W Schnelllader. Außerdem kann der 128 GB Speicher des Axon 20 mit einer Micro SD auf bis zu 2 TB erweitert werden. „Mit der Markteinführung des Axon 20 beweist ZTE seine Stärke bei Forschung und Entwicklung, Produktinnovationen sowie seine Fähigkeit, Bedürfnisse der Endverbraucher zu erkennen und zu erfüllen. In Zukunft möchte ZTE der kompetente und bevorzugte Partner für seine User bei der Weiterentwicklung eines smarten Lebensstils bleiben“, schließt Woschitz.

Über ZTE Austria

Wien als Drehscheibe für Osteuropa: Der chinesische Technologiekonzern ZTE Corporation, ein führender Entwickler, Hersteller und Anbieter von Telekommunikationsgeräten und Netzwerklösungen, bedient seit 2009 von seinem österreichischen Standort aus mehr als 20 Mobilfunkbetreiber in der Region - Tendenz steigend. Zu den größten Kunden gehören inländische Telekommunikationsunternehmen wie Telekom Austria, Magenta Telekom und Hutchison Drei Austria. Österreich zählt zu den wichtigsten Standorten der ZTE Corporation und fungiert gleichzeitig als lokaler Hub für Osteuropa.

ZTE Austria: https://www.ztedevices.com/at

Facebook: https://www.facebook.com/ztemobileaustria/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCc69_t0af7wavzTgul3Am4w

