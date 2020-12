Nährstoffampel: 9 von 10 ÖsterreicherInnen geben grünes Licht

Eine aktuelle Umfrage zeigt: 87% wünschen sich eine transparente Kennzeichnung der Nährwertqualität von Lebensmitteln über ein Ampelsystem.

Nährstoffampeln wie der Nutri-Score sollen mit einer fünfstufigen Farbskala und Buchstaben dabei helfen, die Nährwertqualität von verarbeiteten Lebensmitteln einfach beurteilen und schnell vergleichen zu können. Als erstes Unternehmen in Österreich kennzeichnet Danone das gesamte Sortiment und versieht bis Ende 2020 alle Produkte seiner Milchsparte sowie die pflanzenbasierten Alternativen mit dem Nutri-Score.

Immer mehr Unternehmen und Institutionen sind davon überzeugt, dass der Nutri-Score ein unabhängiges, wissenschaftlich fundiertes und übersichtliches Kennzeichnungssystem für die Nährwertqualität von Lebensmitteln darstellt und nachweislich zu einem gesünderen Einkaufsverhalten beitragen kann. Laut aktuellen Umfrage-Ergebnissen, stößt dies auch bei den österreichischen KonsumentInnen auf viel Zustimmung. Die ÖsterreicherInnen zeigen dabei ein besonders hohes Bewusstsein für eine gesunde Ernährung. Kriterien, wie die Nährwertqualität von Lebensmitteln, gewinnen im Vergleich zu Faktoren wie Herkunft, Gewohnheit und Preis hierzulande zunehmend an Bedeutung:

Die Gesundheit geht vor: 72,8 Prozent der von Marketagent Befragten geben an, dass ihnen gesunde Ernährung insgesamt wichtig ist. 27 Prozent ist sie sogar sehr wichtig.

Während die Kennzeichnung von Lebensmitteln über eine Nährstoffampel in Österreich noch diskutiert wird, ist dies in Deutschland mit der Einführung des Nutri-Score im November schon gängige Praxis. „Wir hoffen, dass sich die österreichische Regierung bald an den deutschen Vorstoß anschließt, damit sich letztlich so viele Unternehmen wie möglich für die Kennzeichnung mit dem Nutri-Score entscheiden. Damit gehen wir einen weiteren Schritt zur Förderung gesünderer Ernährungsweisen, von dem unsere KonsumentInnen profitieren werden. Immerhin sprechen sich auch 9 von 10 ÖsterreicherInnen für eine Kennzeichnung der Nährwertqualität über ein Ampelsystem aus“, so Sigrid Eckhardt, Head of Corporate Affairs und Sustainability bei Danone Österreich.

100% aller Danone-Produkte tragen bis Ende 2020 den Nutri-Score

Das Danone-Produktportfolio wird dabei mit den Nutri-Score Kennzeichnungen von „A“ bis „D“ versehen, wobei bereits jetzt rund 60 Prozent aller Produkte aufgrund der guten Nährwertqualität ein dunkelgrünes „A“ oder ein grünes „B“ tragen werden. „Wir waren nicht nur die Ersten in Österreich, die auf den Nutri-Score gesetzt haben, sondern halten auch unser Versprechen und kennzeichnen bis Ende des Jahres unser gesamtes Portfolio. Darüber hinaus arbeiten wir kontinuierlich daran, den Zucker-, Fett- und Energiegehalt unserer Produkte noch weiter zu reduzieren und bringen daher laufend neue Produkt-Alternativen auf den Markt, wie beispielsweise Activia no added sugar“, erklärt Fabio Andrea Cella, Country Manager für Danone Österreich, Schweiz und Slowenien.

Über die Umfrage:

Die von Danone Österreich in Auftrag gegebene Umfrage zum Thema „Lebensmittelkennzeichnung“ wurde von Marketagent im Zeitraum vom 20.-25.11.2020 durchgeführt. Das Sample umfasst 500 Netto-Interviews und ist repräsentativ für die österreichische Bevölkerung.

Über Nutri-Score:

Nutri-Score ist ein unabhängiges, leicht verständliches, wissenschaftsbasiertes Kennzeichnungssystem auf der Vorderseite von Produkten. Es bewertet verarbeitete Lebensmittel anhand ihrer Nährwertangaben und stuft sie in Kategorien von A/grün bis E/rot ein. Mit dieser Kennzeichnung kann jede/r auf einen Blick die Nährwertqualität eines Produkts erkennen und Lebensmittel leichter miteinander vergleichen. Nutri-Score wird auf Basis von 100 Gramm berechnet und nicht pro Portion. Seit Juli 2019 können sich KonsumentInnen auf der Website bewussterernaehren.de genauer über den Nutri-Score informieren und finden dort breit gefächerte Informationen, wie die Berechnungsgrundlage und wissenschaftliche Basis des Systems.

Über Danone:

Alles begann 1919 mit der Herstellung von Joghurt, mit dem Ziel, die Gesundheit von Kindern zu verbessern. Seitdem zeichnet sich Danone als weltweit führendes Lebensmittel- und Getränkeunternehmen in den drei Bereichen Essential Dairy & Plant-based Products, Waters und Specialized Nutrition durch eine besondere Expertise aus. Bis heute verfolgt das Unternehmen mit zahlreichen Produkten die Mission „die Lebensqualität so vieler Menschen wie möglich durch Lebensmittel zu verbessern“, um im Einklang mit seiner Vision „One Planet. One Health.“ die Gesundheit der Menschen und des Planeten zu fördern. Dieser Einsatz spiegelt sich auch in den Danone Nutrition Commitments wider, die das Unternehmen zu stärkeren, messbareren und zeitgebundenen Ergebnissen verpflichten, um die eigene Leistung zu bewerten. In Österreich ist Danone seit dem Jahr 1972 mit bekannten Marken im Milchfrischesegment wie etwa Actimel, ACTIVIA, Fruchtzwerge, Obstgarten und MyPRO+ sowie in der Babynahrungssparte mit Milupa und Aptamil vertreten.

