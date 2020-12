Tauchen Sie noch heute in die lebendige Welt von Gardenscapes auf AppGallery ein

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - - Nur für eine begrenzte Zeit erhalten Huawei-Benutzer bis zu 20 % Cashback-Wert auf jeden In-App-Kauf - eine der besten globalen Promotionen bisher

Gardenscapes, das beliebte Match-3-Puzzlespiel von Playrix, ist jetzt auf AppGallery verfügbar! Ab heute können AppGallery-Benutzer zusammen mit ihrem treuen Butler Austin auf eine Reise gehen, auf der sie einen wunderschönen Garten wiederherstellen, indem sie tausende von Match-3-Puzzle-Levels absolvieren.

Als Teil der globalen Jahresendkampagne Game Fest von AppGallery können Huawei-Nutzer exklusive Cashback-Angebote bis zu 20 % Cashback genießen - der beste Wert, den Sie über die Winterzeit bei In-App-Käufen finden können.

"Wir freuen uns, dass wir durch den Start auf AppGallery mehr Spielern auf der ganzen Welt Zugang zu unserem beliebten Spiel Gardenscapes bieten können. Die Unterstützung und Beratung, die wir von Huawei in diesem Prozess erhalten haben, war großartig und wir freuen uns, dass wir unserem engagierten Publikum Cashback-Angebote anbieten können", sagte Maxim Kirilenko, Business Development Director bei Playrix.

Wer Gardenscapes bereits installiert hat, kann sich einfach mit seinem Facebook-Account anmelden, um den Spielfortschritt zu speichern. Das Spiel kann dann von AppGallery heruntergeladen werden, um exklusive Cashback-Angebote in Anspruch zu nehmen, indem man sich mit demselben Facebook Account anmeldet (oder die AppGallery hier herunterlädt, wenn man kein Huawei-Gerät nutzt).

In Gardenscapes können die Spieler die Befriedigung genießen, einen Garten durch ein vertrautes und doch frisches Gameplay-Erlebnis wieder zu seiner früheren Pracht zu bringen. Neben der standardmäßigen Match-3-Puzzle-Mechanik bietet das Spiel spezielle Power-Ups und Booster, wie z. B. Feuerwerkskörper und Bomben, um das gesamte Spielerlebnis für die Benutzer zu verändern. Mit tausenden von einzigartigen Levels und unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden wird es Puzzle-Fans sicher begeistern!

Das Spiel hat auch eine komplexe Storyline, die dem ganzen Erlebnis eine andere Dimension verleiht. Während der Spieler mit der Restaurierung fortfährt, wird er die verschiedenen Geheimnisse des Gartens aufdecken, während er von verschiedenen einzigartigen Charakteren und einem liebenswerten Haustier begleitet wird. Spieler können sich bei Gardenscapes sogar mit ihren Freunden zusammenschließen, indem sie ihre Facebook Accounts synchronisieren. Sobald diese synchronisiert sind, können sie sich gegenseitig Leben schicken und sich zusammentun, um die Spitzenposition in der Rangliste zu erreichen.

"Mit dem Start von Playrix' Gardenscapes auf AppGallery freuen wir uns, einen weiteren großen Partner in unserem schnell wachsenden App-Store begrüßen zu dürfen. Mit diesem exklusiven Angebot geben wir unseren Verbrauchern die Kontrolle und bieten ihnen einen zusätzlichen Wert mit neuen Möglichkeiten, Spiele zu genießen. Dank AppGallery können Benutzer ihre Welt der Apps vollständig personalisieren und verwalten, mit einem sicheren und offenen Gateway, das Freiheit, Auswahl und Flexibilität bietet", sagte Jaime Gonzalo, Vice President, Huawei Mobile Services Europe.

AppGallery, der offizielle Android Application Store von HUAWEI, ist bestrebt, der definitive App-Marktplatz zu sein, der Verbrauchern mehr Auswahl bietet und Entwicklern mehr innovative Technologie zur Verfügung stellt, um die Möglichkeiten für die Erfahrungen der Nutzer neu zu definieren. Die globale Game Fest-Kampagne zum Jahresende, die mit einer Reihe von exklusiven Vorteilen die Nutzer dazu ermutigen soll, neue Spielmöglichkeiten auf der Plattform zu entdecken, ist eine der vielen Kampagnen, die AppGallery das ganze Jahr über anbietet, und ist ein Beweis für das Engagement von AppGallery, seine Vision zu verwirklichen.

AppGallery arbeitet auch aktiv mit globalen Top-Marken und Spieleentwicklern zusammen, um sie auf die Plattform zu bringen und sicherzustellen, dass die Verbraucher Zugang zu einigen der beliebtesten Handyspiele haben. AppGallery bietet über 500 Millionen aktiven Nutzern in mehr als 170 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt Tausende von Apps in 18 Kategorien, darunter Spiele, Social Media, Unterhaltung und mehr.

Die Promotion-Details für die verschiedenen teilnehmenden Länder sind wie folgt:

Spieler in Europa und Russland können vom 15. Dezember bis zum 14. Januar 20 % Cashback auf Einkäufe genießen, und Spieler in den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Königreich Saudi-Arabien, Kuwait, Jordanien, Ägypten, Irak, Katar, Bahrain, Oman, Pakistan, Marokko und Südafrika erhalten 15 % Cashback vom 25. Dezember bis zum 31. Dezember.

In Lateinamerika können Huawei-Nutzer vom 24. Dezember bis zum 8. Januar von diesen Angeboten profitieren. Für Gamer in Brasilien und Argentinien beträgt der Cashback 15 %, in Mexiko, Kolumbien, Chile, Peru, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Panama und der Dominikanischen Republik 20 %.

Darüber hinaus können nicht nur Huawei-Nutzer in der chinesischen Region Hongkong, Taiwan und Macau, sondern auch Nutzer auf den Philippinen, in Malaysia und Singapur vom 15. Dezember bis zum 31. Dezember 20 % Cashback erhalten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1387474/Huawei_AppGallery.jpg

