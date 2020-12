AstraZeneca: Pharma für den guten Zweck

Mitarbeiter tun Gutes – nicht nur zur Weihnachtszeit

Ziel der Volunteering Days und unsere Mission ist es, nicht nur von Krankheit betroffene Menschen mit innovativen Medikamenten zu versorgen, sondern auch für sozial bedürftige Menschen einen Beitrag zu leisten. Gerade in diesem Jahr, in dem die COVID-Pandemie für noch mehr Leid und soziales Ungleichgewicht gesorgt hat, ist es uns wichtig, mit gezielten Aktionen einen positiven Beitrag zu leisten und jenen zu helfen, die sich nicht selbst helfen können Sarah Walters, Geschäftsführerin von AstraZeneca 1/5

Wir freuen uns sehr über diese Spende von AstraZeneca. Damit können wir Kindern eine Freude machen und ein schönes und unbeschwertes Weihnachtsfest bereiten. Die Pandemie und ihre Auswirkungen haben Kinder in diesem Jahr besonders hart getroffen, umso mehr freuen sich diese über die Geschenke und die damit verbundene Abwechslung Geschäftsführer von ADRA, Marcel Wagner 2/5

Herzlichen Dank an alle Unterstützer der Initiative Krebsforschung der MedUni Wien. Allein mit dem Krebsforschungslauf haben wir heuer knapp 160.000 Euro eingenommen. Alle Spenden fließen direkt in Krebsforschungsprojekte und helfen uns, die Mechanismen der Erkrankung zu verstehen und langfristig auch Gegenmittel für sie zu finden. Gemeinsam können wir Krebs besiegen Prof. Maria Sibilia, Leiterin des Instituts für Krebsforschung an der Medizinischen Universität Wien 3/5

Wir haben bereits das erste Paket an eine Familie übergeben können und die Freude war riesengroß Doris Rögner, Netzwerkmanagerin vom Diakonie Zentrum 4/5

Gerade unter den heurigen Bedingungen ist es besonders wichtig, den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können Barbara Hahn, Pflegedirektorin St. Anna Kinderspital 5/5

Wien (OTS) - Volunteering Days bei AstraZeneca: Im Rahmen der Volunteering Days unterstützen Mitarbeiter von AstraZeneca jedes Jahr gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen. Dieses Jahr werden das Diakonie Zentrum Spattstraße, ADRA, die Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe sowie das St. Anna Kinderspital unterstützt. Die virtuelle Teilnahme der Mitarbeiter von AstraZeneca am Krebsforschungslauf der MedUni Wien und die Umwandlung der gesammelten Kilometer bringt eine zusätzliche Spende von 1.000 Euro ein. +++

Die Volunteering Days finden bei AstraZeneca jedes Jahr als Teil der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens statt. Um der COVID-Pandemie entsprechend voneinander ortsunabhängig helfen zu können, wurden die Aktivitäten dieses Jahr auf mehrere Organisationen aufgeteilt. „ Ziel der Volunteering Days und unsere Mission ist es, nicht nur von Krankheit betroffene Menschen mit innovativen Medikamenten zu versorgen, sondern auch für sozial bedürftige Menschen einen Beitrag zu leisten. Gerade in diesem Jahr, in dem die COVID-Pandemie für noch mehr Leid und soziales Ungleichgewicht gesorgt hat, ist es uns wichtig, mit gezielten Aktionen einen positiven Beitrag zu leisten und jenen zu helfen, die sich nicht selbst helfen können “, betont Sarah Walters, Geschäftsführerin von AstraZeneca.

Bücherspenden, Kilometergeld und Weihnachtspakete für Kinder

Für die Volunteering Days wurden verschiedene Organisationen und Einrichtungen ausgesucht. Unter anderem haben die Mitarbeiter von AstraZeneca für ADRA (Adventist Development and Relief Agency) Päckchen für sozial benachteiligte Kinder in Österreich geschnürt, diese wurden sowohl vom Unternehmen finanziell gestützt, als auch von den Mitarbeitern durch private Ausgaben erweitert. Die liebevoll zusammengestellten Päckchen enthalten von Schulbedarf, über Spielsachen und Hygieneartikel auch die eine oder andere Süßigkeit. „ Wir freuen uns sehr über diese Spende von AstraZeneca. Damit können wir Kindern eine Freude machen und ein schönes und unbeschwertes Weihnachtsfest bereiten. Die Pandemie und ihre Auswirkungen haben Kinder in diesem Jahr besonders hart getroffen, umso mehr freuen sich diese über die Geschenke und die damit verbundene Abwechslung “, erklärt der Geschäftsführer von ADRA, Marcel Wagner.

Die Teilnahme am Krebsforschungslauf der MedUni Wien ist in den vergangenen Jahren bereits eine Tradition für AstraZeneca geworden. Dieses Jahr konnten die Mitarbeiter ortsunabhängig in ganz Österreich am virtuellen Lauf teilnehmen und sammelten durch die zurückgelegten Kilometer eine zusätzliche Spende von 1.000 Euro für die Krebsforschung.

„ Herzlichen Dank an alle Unterstützer der Initiative Krebsforschung der MedUni Wien. Allein mit dem Krebsforschungslauf haben wir heuer knapp 160.000 Euro eingenommen. Alle Spenden fließen direkt in Krebsforschungsprojekte und helfen uns, die Mechanismen der Erkrankung zu verstehen und langfristig auch Gegenmittel für sie zu finden. Gemeinsam können wir Krebs besiegen “ zeigt sich Prof. Maria Sibilia, Leiterin des Instituts für Krebsforschung an der Medizinischen Universität Wien, entschlossen.

Weiters unterstützt AstraZeneca das Diakonie Zentrum Spattstraße, sowie das St. Anna Kinderspital mit Buch- und Sachspenden.

Beide Organisationen haben bereits zahlreiche Päckchen erhalten und sind dankbar über den geleisteten Beitrag. „ Wir haben bereits das erste Paket an eine Familie übergeben können und die Freude war riesengroß “, sagt Doris Rögner, Netzwerkmanagerin vom Diakonie Zentrum und auch das St. Anna Kinderspital zeigt sich begeistert von der Initiative: „ Gerade unter den heurigen Bedingungen ist es besonders wichtig, den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können “, sagt Pflegedirektorin Barbara Hahn.



Die in diesem Pressetext verwendeten Personen- und Berufsbezeichnungen treten der besseren Lesbarkeit halber nur in einer Form auf, sind aber natürlich gleichwertig auf alle Geschlechter bezogen.

Über AstraZeneca

AstraZeneca ist ein globales, forschungsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt innovative Arzneimittel schwerpunktmäßig in den drei Therapiebereichen Onkologie, Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen sowie Atemwegserkrankungen. AstraZeneca agiert in über 100 Ländern und seine innovativen Medikamente werden von Millionen Patienten weltweit angewendet. AstraZeneca Österreich betreibt seinen Standort im Zentrum von Wien und zählt zu den führenden Pharmaunternehmen am heimischen Markt. Weitere Informationen finden Sie auf www.astrazeneca.at. oder Sie folgen uns auf LinkedIn @AstraZeneca unter #astrazenecaaustria und auf Facebook/Instagram (@astrazenecaaustria).

Rückfragen & Kontakt:

Karin Storzer

Communications Manager

AstraZeneca Österreich GmbH

karin.storzer @ astrazeneca.com

+43 676 681 6068