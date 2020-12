Lena Hoschek eröffnet Flagship Store in Kitzbühel

Nostalgisches Flair, liebevolle Details und ganz viel Handwerkskunst halten nun auch in Tirol Einzug.

Kitzbühel war schon immer ein Ort, an dem ich mich besonders wohl gefühlt habe. Es erfüllt mich mit besondere Freude, einen Store in Tirol zu eröffnen. Lena Hoschek

Wien (OTS) - Nach den Standorten in Wien und Graz eröffnet die erfolgreiche Unternehmerin nun auch im Westen Österreichs einen Flagship Store. Im Herzen von Kitzbühel öffnete die Designerin am 16. Dezember – im Jubiläumsjahr des Labels – erstmals die Pforten ihres dritten Stores. Die einzigartige Boutique fügt sich in die Geschäftspassage des traditionsreichen Hauses „Altes Gericht“ ein und bereichert die Luxus-Shoppingmeile mit einem neuen Lieblingsstore.

Sobald man den Shop betritt, spürt man mit welch liebevoller Sorgfalt das Interieur verlesen wurde. So ist es gelungen, auf rund 170m² Geschäftsfläche eine Welt zu schaffen, die mehr Lena Hoschek nicht sein könnte. Erarbeitet wurde ein völlig neues Farb- und Interieur-Konzept. Stilvolles Altrosa ziert die opulenten Vorhänge, frisches Grün schmückt die hohen Wände und trifft auf lieblich-elegante Blumenmuster-Tapeten, einzigartige Vintage Möbel fügen sich harmonisch ins glamouröse Ambiente ein.



Neben den Prêt-à-Porter Kollektionen, der Linie Lena Hoschek Tradition und ausgewählten Accessoires, zählen auch außergewöhnliche Abendroben zum fixen Bestand des angebotenen Sortiments. Abgerundet wird das exklusive Produktportfolio mit den begehrten Limited Editions, die im Kitzbüheler Store angeboten werden. Somit haben Lena Hoschek Fans nun endlich auch die Möglichkeit im Hot Spot Tirols die exklusiven Runway Looks der Designerin zu erstehen. Bis 19. Dezember dürfen sich KundInnen auf einen Eröffnungsrabatt von -15% auf das gesamte Sortiment in Kitzbühel freuen.

Adresse

Lena Hoschek Flagship Store, Vorderstadt 21, 6370 Kitzbühel

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 10:00 – 18:30 Uhr, Samstag: 10:00 – 18:00 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Sella Vargün

sella.varguen @ lenahoschek.com

+43 664/9206267