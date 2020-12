Handelsverband als Lead-Partner: ROBINHOOD macht Amazon "österreichischer"

Konsumenten und Händler können sich ab sofort für den "Österreich-Modus" registrieren.

Wien (OTS) - Amazon ist der in Österreich reichweitenstärkste Marktplatz und ein wichtiger Verkaufskanal zahlreicher heimischer Händler. Für Amazon-Kunden jedoch ist nur schwer ersichtlich, bei welchem Händler sie tatsächlich einkaufen – bei Amazon selbst, bei einem internationalen Anbieter oder bei einem österreichischen Händler. Mit dem Handelsverband als Partner ändert das ROBINHOOD und macht den Digitalriesen ein bisschen "österreichischer". Konsumenten und Händler können sich ab sofort für den "Österreich-Modus" registrieren.

Ungeachtet aller Kritik ist Amazon aufgrund seiner Reichweite am österreichischen Markt ein wichtiger Partner heimischer Händler, welche hier – und zum Teil ausschließlich über diesen Kanal und ohne eigenen Webshop – ihre Umsätze erwirtschaften. Als "regionale Händler" werden sie vom Konsumenten jedoch kaum wahrgenommen. Bei Amazon steht das Produkt im Vordergrund, Informationen über den Händler sind nur über weitere Klicks erreichbar. Deshalb hat ROBINHOOD in Partnerschaft mit dem Handelsverband ein innovatives Pop-up entwickelt, welches immer dann am Screen erscheint, wenn ein österreichischer Konsument ein Produkt eines registrierten österreichischen Amazon-Händlers betrachtet.



"Heldenhaft, Du kaufst bei einem österreichischen Händler"

"Wir müssen Regionalität heute mehr denn je leben, nicht nur um die Wertschöpfung im eigenen Land zu halten, sondern auch aus Gründen der Nachhaltigkeit. Regionalität ist ein absoluter Mehrwert für den bewussten Konsumenten, das wollen wir im Kaufprozess unterstreichen und damit unsere heimischen Händler unterstützen. Wir wollen einen Teil der Umsätze zurück nach Österreich holen, aber auch ein Bewusstsein bei jenen Verbrauchern schaffen, die auf Amazon einkaufen. Denn 90 Prozent der heimischen Bevölkerung hat bereits bei Amazon eingekauft." , erklärt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Wie funktioniert‘s? Konsumenten holen sich bei ROBINHOOD die Gratis-Erweiterung für ihren Browser und erhalten so ihren persönlichen Shopping-Assistenten. ROBINHOOD meldet sich während des Online-Shoppings – nicht nur auf Amazon – mit Empfehlungen, beispielweise passenden Gutscheinen oder günstigeren Angeboten. Ab sofort unterstützt ROBINHOOD zusätzlich beim regionalen Einkauf: Das Pop-up "Heldenhaft, Du kaufst bei einem österreichischen Händler" erscheint auf Amazon bei Produkten registrierter österreichischer Marktplatz-Verkäufer.

Bei Amazon-eigenen Produkten hingegen erscheint das Pop-up "Kauf regional. Schau auch mal bei Händlern aus Österreich vorbei." zusammen mit einem Link zu www.kaufsregional.at, dem großen Verzeichnis österreichischer Webshops, und bringt damit mehr Traffic für gelistete Händler. Tausende Shopper sind schon mit ROBINHOOD unterwegs, die Nutzerzahlen steigen stetig.

Für Händler: Kostenlos registrieren und "Heldenhaft"-Pop-up sowie Siegel „Österreichischer Händler“ erhalten

Österreichische Händler, die auf Amazon verkaufen und dort das "Heldenhaft"-Pop-up für österreichische ROBINHOOD-Nutzer bei ihren Produkten ausspielen möchten, können sich kostenfrei beim Handelsverband registrieren und ihre Amazon Seller ID hinterlegen.

Die Registrierung lohnt sich, denn Online-Händler dürfen – auch wenn sie nicht auf Amazon verkaufen – das „Österreichischer Händler“ Siegel verwenden, werden im Handelsverband Verzeichnis www.kaufsregional.at gelistet und profitieren vom Traffic, welcher durch das Pop-up "Kauf regional" von Amazon auf das Verzeichnis umgeleitet wird. Die kostenlose Registrierung umfasst zahlreiche weitere Services, vom Rechtsupdate bis zum Fachmagazin retail.

Für Konsumenten: "Österreich-Modus" mit persönlichem Shopping-Assistenten

Konsumenten können mit nur wenigen Klicks die ROBINHOOD Gratis-Erweiterung nutzen, um den "Österreich-Modus" zu nutzen. Und profitieren ebenfalls von zahlreichen weiteren Vorteilen: ROBINHOOD scannt das Internet nach Gutschein-Codes und günstigeren Angeboten.

Österreichische Marktplätze stärken

"Ein wesentliches Ziel des Handelsverbandes ist es natürlich, auch heimische Marktplätze zu stärken." , sagt Handelssprecher Rainer Will. ROBINHOOD kann hier einen ersten Schritt auf diesem Weg leisten. Mit dem Siegel Österreichischer Marktplatz beispielsweise werden heimische Plattformen gekennzeichnet. Speziell für KMU-Händler lohnt sich der hohe Investitionsbedarf in einen eigenen Online-Shop oft nicht, hier kann eine Marktplatzstrategie durchaus sinnvoll sein. Shöpping, Goodity, Kauftregional oder Regionale Shops sind nur einige der zahlreichen österreichischen Alternativen, die im Marktplatz-Cluster des Handelsverbandes ein gemeinsames Dach finden, und auf die wir gemeinsam setzen sollten.

Jetzt registrieren unter www.handelsverband.at/robinhood.



