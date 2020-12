VP-Gesundheitssprecherin Schwarz: „Rendi-Wagner muss Führungsverantwortung in ihrer Partei übernehmen“

SPÖ-Parteichefin angehalten, umgehend ihre parteiinternen Querulanten und Querschläger einzufangen – Klare Linie statt Verunsicherung als Gebot der Stunde

Wien (OTS) - „Die SPÖ scheint parteiintern immer noch um eine gemeinsame Linie zu ringen, was die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie betrifft. Während Parteichefin Rendi-Wagner eine ‚Weihnachtsruhe‘ und Burgenlands Landeshauptmann Doskozil einen ‚kompletten Lockdown‘ fordern, spricht sich der Wiener SPÖ-Gesundheitsstadtrat, Peter Hacker, dafür aus, Sportveranstaltungen mit Zuschauern zu ermöglichen. Weiters hat Hackers Parteifreund, der Linzer Bürgermeister, Klaus Luger, etwaige Silvester-Einschränkungen als ‚überzogen und realitätsfern‘ bezeichnet. Parteichefin Rendi-Wagner ist gefordert, Führungsverantwortung in ihrer Partei zu übernehmen, denn die verschiedenen Stimmen mit unterschiedlicher Meinung, die zurzeit aus ihrer Partei nach außen dringen, führen zu einer unnötigen Verunsicherung der Bevölkerung“, zeigt sich die stv. Generalsekretärin und Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz, besorgt über die neuerlichen medialen Querschüsse in SPÖ-Reihen.

„Es vervollständigt sich immer mehr das Bild, dass in der SPÖ mehrere Politikerinnen und Politiker gleichzeitig versuchen, nach der innerparteilichen Macht zu greifen und deswegen offensichtlich mit Einzelmeinungen an die Öffentlichkeit gehen. Rendi-Wagner sollte mit jenen Parteifreunden, die in der SPÖ den Ernst der Lage noch immer nicht verstanden haben, ein ernsthaftes Gespräch führen und ihnen klar machen, dass es sowohl einen innerparteilichen als auch überparteilichen Schulterschluss braucht", so Schwarz abschließend.

