Wechsel an der Spitze der ÖGK in Niederösterreich

Christian Farthofer folgt Gerhard Hutter im Landesstellenauschuss

St. Pölten (OTS) - Nach 21 Jahren an der Spitze der Selbstverwaltung legt Gerhard Hutter mit Jahreswechsel seine Funktion im Landesstellenausschuss Niederösterreich der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zurück. Ihm folgt der 43-jährige Waldviertler Christian Farthofer.

Ein Urgestein des niederösterreichischen Gesundheitssystems verabschiedet sich: Mit Gerhard Hutter geht der aktuelle Vorsitzende des ÖGK-Landesstellenausschusses Niederösterreich in Pension und übergibt nach 21 Jahren an der Spitze nun seine Agenden.

Als bundesweit längstdienender Obmann der ehemaligen Gebietskrankenkassen und aktueller Vorsitzender des Landesstellenausschusses Niederösterreich hat Hutter zahlreiche Leuchtturmprojekte der Sozialversicherung begleitet: von der Kinderrehabilitation bis zur Gratiszahnspange, von der kassenfinanzierten Psychotherapie bis zur Gesundheitsförderung für Versicherte und Betriebe. Sein kollegialer, stets klarer Stil machte ihn zu einem geschätzten Verhandlungspartner, für den das Wohl der Versicherten immer oberste Priorität hatte. 2017 erhielt er für sein vielfältiges gesundheitspolitisches Wirken das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich: „Mit 31. Dezember 2020 endet für mich diesmal nicht nur ein Jahr, sondern ein ganzer Lebensabschnitt. Ich freue mich, dass wir in den vergangenen Jahrzehnten so viele Meilensteine für die Versorgung und Vorsorge unserer Versicherten erreichen konnten. Mit meinem geschätzten Kollegen Christian Farthofer weiß ich diese verantwortungsvolle Funktion in guten Händen“, so Hutter über seinen Abschied.

„Ich danke Gerhard Hutter für die tolle Arbeit, die er in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten geleistet hat, und sein unermüdliches Engagement für das heimische Gesundheitssystem“, betont Bernhard Wurzer, Generaldirektor der ÖGK, anlässlich des Wechsels in der Selbstverwaltung. „Christian Farthofer wünsche ich für seine neue Aufgabe alles Gute und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.“

Christian Farthofer, ein nicht weniger profunder Kenner der Sozialversicherung, wurde als Nachfolger für dieses Amt berufen. Seit 2010 ist er in der Kurie der Arbeitnehmervertreter in der Selbstverwaltung der Kasse tätig und bringt neben hoher fachlicher Expertise auch umfangreiche Praxiskenntnis mit. Er wurde am 17. Dezember 2020 in der Sitzung des Landesstellenausschusses offiziell zum Nachfolger Hutters ernannt.



Farthofer wechselt sich im Halbjahresrhythmus mit Norbert Fidler als Vorsitzender des ÖGK Landesstellenausschusses in Niederösterreich ab.

