AVISO: „Weihnachtsspecial“ für Soldaten im In- und Ausland

Gemeinsames Vorweihnachtsfest als „Hybrid“-Veranstaltung

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 22. Dezember 2020, findet die gemeinsame hybride Vorweihnachtsfeier mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, den Opernstars Daniela Fally und Andreas Schager, General Robert Brieger und unter Mitwirkung von Soldatinnen und Soldaten aus den Einsatzräumen im In- und Ausland, statt. Die 60-minütige Liveveranstaltung mit virtuellen Schnittstellen ist den Soldatinnen, Soldaten und Zivilbediensteten gewidmet, die das Weihnachtsfest nicht in der üblichen Form zu Hause, sondern abseits ihren Familien und Lieben im Einsatzraum feiern müssen. Den Live-Stream zur Medienveranstaltung finden Sie am Veranstaltungstag unter: https://presseraum.bundesheer.at

Wann: Dienstag, 22.12.2020, um 18:00 Uhr

Wo: Rossauer-Kaserne, Czokoll-Hof, BMLV, Roßauer Lände 1, 1090 Wien

Ablauf: - Grußworte von Bundespräsident Alexander Van der Bellen;

- Ansprachen von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sowie Generalstabschef Robert Brieger u.a;

- Beiträge live aus den größeren Auslandskontigenten sowie Assistenzeinsätzen via Multiscreen;

- Musikalische Grüße der Opernstars Daniela Fally und Andreas Schager gemeinsam mit Musikern der Gardemusik;

- Segensgrüße live aus Jerusalem vom Rektor des Österreichischen Hospizes Markus S. Bugnyar sowie der anwesenden Militärgeistlichkeit;

- sowie Moderation der Veranstaltung durch Kristina Sprenger, Schauspielerin und Intendantin der Festspiele Berndorf.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 sind Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich zu diesem Medientermin eingeladen. Es bestehen Foto- und Filmmöglichkeiten. Aufgrund von COVID-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung unter presse@bundesheer.at oder unter +43 664 622 1005 bis 22. Dezember 12:00 Uhr, verpflichtend.

Da die Übertragung des Live-Streams ab 17.45 Uhr beginnt, werden Vertreterinnen und Vertreter der Medien ersucht, sich bis 17.40 Uhr zum vorgesehenen und reservierten Medienplatz im Czokoll-Hof zu begeben; dieser ist witterungsgeschützt vorbereitet.

