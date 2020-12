Viertel Zwei in Wien ist europäisches Vorzeigeprojekt für nachhaltige Energienutzung

Von Bill Gates-Fond in Auftrag gegebene Studie "Fit for Net-Zero" nennt Anergienetz Energie Krieau im Viertel Zwei als einzig bereits realisiertes Projekt.

Wien (OTS) - Der von Bill Gates gegründete „Breakthrough Energy“ Fonds hat in diesem Jahr die Studie „Fit for Net-zero“ in Auftrag gegeben, um herauszufinden, wie die europäischen Klimaziele erreicht werden können. Das Anergienetz Energie Krieau im Wiener Viertel Zwei wird darin als einzig bereits realisiertes Projekt und Vorzeigebeispiel im Bereich „Low temperature-district-heating“ genannt.

Wiens nachhaltigster Stadtteil, das Viertel Zwei, sorgt mit dem innovativen Energienutzungskonzept international für Aufmerksamkeit und wird in der „Fit for Net-Zero“-Studie des Breakthrough Energy Fund von Bill Gates als Vorzeigeprojekt genannt. Das größte Anergienetz Österreichs entstand in Zusammenarbeit von Value One und BauConsult Energy. „Es war uns von Beginn an sehr wichtig, unsere Vision einer nachhaltigen und grünen Zukunft im Viertel Zwei zu realisieren. Autofrei, und mit hohem Grün- und Wasseranteil gestaltet haben wir uns entschieden bei der Energie einen komplett neuen Weg einzuschlagen,“ erklärt Andreas Köttl, CEO der Value One. „Die Anerkennung des Projekts in einer internationalen Vorzeigestudie, bestärkt uns, weiter mutig in Technologien von morgen zu investieren.“

Energie Krieau – 85 % CO2 Reduktion im Viertel Zwei

Bei der Planung des Viertel Zwei wurde vom Start weg an den ökologischen Fußabdruck gedacht. Dadurch war schnell klar, dass es einen eigenen Weg beim Thema Energie geben muss. Gemeinsam mit BauConsult Energy wurde das größte Anergienetz Österreichs geschaffen.

Durch die Nutzung der vor Ort vorhandenen erneuerbaren Energiequellen, den intelligenten Energieverbund von mehreren Gebäuden im Quartier, geht keine Energie verloren, sondern wird für weiteren Energiebedarf gespeichert und wiederverwendet. „Bei der Wärme- und Kälteversorgung von Wohn- und Gewerbeimmobilien wird durch das Zusammenspiel von Geothermie, Grundwasser- und Abwärmenutzung sowie Photovoltaik eine signifikante CO2 Ersparnis von 800-1000 Tonnen CO2 pro Jahr erreicht,“ sagt Herbert Hetzel, Gründer der BauConsult Energy. „Das Anergienetz im Viertel Zwei beweist, dass smarte und ressourcenschonende Energienutzungskonzepte heute schon wirtschaftlich im urbanen Raum umgesetzt werden können. Hier als europäisches Benchmark Projekt genannt zu werden, zeigt, dass wir mit dieser Entwicklung auf dem richtigen Weg sind.“

Viertel Zwei - Stadtteil der Zukunft

Durch die Kombination aus weitsichtiger Planung und mutiger Einbindung innovativer Technologien hat Value One einen Stadtteil geschaffen, der weltweit als Rolemodel dient. „Das Viertel Zwei ist im Bereich Low-temperature-district-heating and cooling das einzige bereits realisierte Projekt in der Fit for Net-Zero Studie,“ zeigt sich Walter Hammertinger, Geschäftsführender Gesellschafter der Value One Development erfreut. „Auch in den weiteren Ausbauschritten im Viertel Zwei werden wir neue Standards bei Nachhaltigkeit und Innovation setzen. Wir wollen gerade jetzt aktiv einen Beitrag leisten, um die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu meistern.“ Neben der aktuellen Anerkennung durch den Breakthrough Energy Fonds wurde das Viertel Zwei auch als erstes Stadtquartier in Österreich mit dem ÖGNI-Platin-Zertifikat ausgezeichnet.

Über Value One

Value One mit Sitz in Wien entwickelt und betreibt außergewöhnliche Immobilien und Stadtquartiere, die Freude machen. In den drei Geschäftsbereichen Development, Operations und Investments arbeiten mehr als 160 Mitarbeiter an der Umsetzung unserer Visionen. In den vergangenen 20 Jahren hat Value One herausragende Immobilien im Wert von rund zwei Milliarden Euro realisiert. Bis 2024 werden mehr als 15.000 Menschen in unseren Immobilien leben und arbeiten. Das Wiener Stadtentwicklungsgebiet Viertel Zwei und unsere Marke MILESTONE Student-Apartments in ganz Europa sind nur zwei Beispiele für die neuen Maßstäbe, die wir setzen.

Rückfragen & Kontakt:

Julia Panic

Head of Marketing & Communications

E: presse @ value-one.com

T: +43 1 217 121-0