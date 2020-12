Lotto: Vierfachjackpot – 5,3 Millionen Euro warten

Solo-Joker mit 241.400 Euro in Wien

Wien (OTS) - Runde Nummer vier für die aktuelle Lotto Jackpot Serie:

Da es am Mittwoch erneut keinen Sechser gegeben hat, wartet am vierten Adventsonntag ein Vierfachjackpot. Dabei wird es für die „sechs Richtigen“ um rund 5,3 Millionen Euro gehen. Es wird dann der bereits achte Vierfachjackpot dieses Jahres ausgespielt, und bisher gab es zweimal einen Solosechser, einmal zwei Sechser, und vier vierfache entwickelten sich zu einem Fünffachjackpot weiter.

Vier Spielteilnehmer tippten am Mittwoch einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils rund 40.500 Euro. Ein Niederösterreicher war dabei per Quicktipp erfolgreich, ein Oberösterreicher ein Steirer und ein Wiener kreuzten ihren Gewinn jeweils auf einem Normalschein an.

LottoPlus

Ebenfalls ohne Sechser endete die Ziehung bei LottoPlus. Dies kam wieder den Gewinnern eines Fünfers zugute, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde. Somit erhielten 50 Fünfer jeweils rund 8.900 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten rund 400.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es wohl zwei Quittungen mit der richtigen Joker Zahl, aber auf nur einer war auch das „Ja“ angekreuzt. Im Gegensatz zu einem Steirer entschied sich ein Wiener für dieses „Ja“ und gewann damit mehr als 241.400 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 16. Dezember 2020

4fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 3.851.131,40 – 5,3 Mio. warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 40.457,60 174 Fünfer zu je EUR 1.014,60 358 Vierer+ZZ zu je EUR 147,90 7.525 Vierer zu je EUR 39,10 8.349 Dreier+ZZ zu je EUR 15,80 117.054 Dreier zu je EUR 4,50 288.072 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 5 11 12 19 21 41 Zusatzzahl 42

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 16. Dezember 2020

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 50 Fünfer zu je EUR 8.855,20 3.285 Vierer zu je EUR 22,80 56.274 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 10 19 28 29 35 37

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 16. Dezember 2020

1 Joker EUR 241.431,00 14 mal EUR 8.800,00 107 mal EUR 880,00 1.200 mal EUR 88,00 11.957 mal EUR 8,00 116.309 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 7 0 7 9 2 4

