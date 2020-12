Sachslehner: Anstrengungen für den Kampf gegen illegale Prostitution erhöhen!

Tag gegen Gewalt an Sexarbeiterinnen - VP fordert Maßnahmenpaket

Wien (OTS) - „Gewalt gegen Frauen ist ein akutes und dringliches Thema, dem wir uns konsequent und nachhaltig widmen müssen. Im Bereich der Sexarbeit ist diese Problematik leider auch in Wien allgegenwärtig. Besonders trifft es jene Frauen, die von illegaler Prostitution betroffen sind, denn sie haben niemanden, der sie schützt“, hält Gemeinderätin Laura Sachslehner am heutigen Tag gegen Gewalt an Sexarbeiterinnen fest. „Für uns steht fest: Keine Frau darf im Stich gelassen werden!“

Die Fälle von illegaler bzw. Zwangsprostitution, in Wien, steigen - Schätzungen zufolge sind 1.000 Frauen in Wien von illegaler Prostitution betroffen. Illegale Sexdienstleistungen in Privatwohnungen steigen - nicht zuletzt auch wegen der Corona-Situation. Erst vor kurzem wurden im Rahmen einer Schwerpunktaktion in Wien zahlreiche Anzeigen ausgestellt.

In diesem Zusammenhang erinnert Sachslehner die Stadtregierung, diese Fälle ernst zu nehmen, Anstrengungen gebe es aber kaum, im Gegenteil: Die Stadt habe das Frauenbudget für 2021 um eine halbe Million Euro gekürzt - das sei klar das falsche Zeichen. Die Bundesregierung indessen erhöhte das Budget. „Unsere Stadt braucht dringend ein umfassendes Maßnahmenpaket und echte Anstrengungen für den Kampf gegen illegale Prostitution“, so Sachslehner weiter, die dazu im Gemeinderat bereits einen Antrag eingebracht hat. „Dieser Antrag wurde von SPÖ, Neos und Grünen jedoch abgelehnt.“ Zudem wurde auch die Novellierung des Wiener Prostitutionsgesetzes gefordert. Das sei unverständlich. „Die rot-rote Stadtregierung ist aufgefordert, endlich angemessene Maßnahmen zu setzen“, betont Laura Sachslehner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien