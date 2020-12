FPÖ Kärnten fordert Politiker-Nulllohnrunde für Regierung und Landtag

SPÖ und ÖVP sollen Einfrieren der Bezüge der Landespolitiker in die Wege leiten

Klagenfurt (OTS) - Angesichts der dramatischen Auswirkungen der Corona-Krise und der gesetzten Maßnahmen auf die Bevölkerung und die Wirtschaft fordert heute der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann LAbg. Gernot Darmann eine Politiker-Nulllohnrunde für Regierungsmitglieder und Landtagsabgeordnete in Kärnten.

„Die heutige halbherzige Lösung der Bundesregierung bei den Politikergehältern zeigt einmal mehr, dass sie jegliches Problembewusstsein und die Nähe zu den Bürgern und deren Sorgen verloren hat! Hunderttausende Österreicher müssen den Gürtel enger schnallen, weil sie entweder keine Arbeit mehr haben oder in Kurzarbeit mussten. Daher ist es in der derzeitigen Krisenzeit ein Gebot des Anstands, dass auch in Kärnten die Regierungsmitglieder und Abgeordneten auf eine Gehaltserhöhung verzichten. Ich fordere die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP auf, ein Einfrieren der Bezüge der Landespolitiker in Kärnten in die Wege zu leiten“, so Darmann.

