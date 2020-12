Medien: Die meistgenannten Persönlichkeiten 2020

Kurz vor Anschober und Kogler – insgesamt neun Politikerinnen und Politiker unter den präsentesten Personen des Jahres in österreichischen Medien

Wien (OTS) - Durchwegs aktuelle Regierungspolitiker belegen die ersten Plätze der in österreichischen Medien meistgenannten Persönlichkeiten des Jahres 2020: Bundeskanzler Sebastian Kurz rangiert auf Platz 1, gefolgt von Gesundheitsminister Rudolf Anschober auf Rang 2 und Vizekanzler Werner Kogler (Platz 3). Mit Innenminister Karl Nehammer (Platz 4) und Finanzminister Gernot Blümel auf Rang 5 vervollständigen zwei weitere Mitglieder der österreichischen Bundesregierung die Top-Five. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Kommunikationsdienstleisters APA-Comm, die auf der Anzahl namentlicher Erwähnungen in heimischen Medien (Print, Online, Radio und TV) zwischen 1. Jänner und 9. Dezember 2020 basiert.

Beherrschendes Thema des Jahres war die weltweite Corona-Pandemie, die auch im Ranking deutlich Niederschlag findet. Mehr als die Hälfte der 50.000 Medienbeiträge, die 2020 zu Bundeskanzler Kurz publiziert wurden, behandeln Aspekte der Covid-19-Krise. Noch markanter fällt der Präsenzanteil bei Gesundheitsminister Anschober aus. Mehr als 85 Prozent seiner rund 30.000 Beiträge sind auf Corona zurückführen. Vizekanzler Kogler (18.400 Beiträge) und Innenminister Nehammer (15.500) weisen zwar eine deutlich geringere Medienpräsenz auf, verbuchen allerdings ebenfalls über 50 Prozent ihrer Beiträge zur Corona-Pandemie.

Unter die zehn meistgenannten Persönlichkeiten Österreichs reihen sich darüber hinaus Ex-FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache (Platz 7), Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (Platz 8), Bildungsminister Heinz Faßmann (Platz 9) sowie SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner (Platz 10). Rendi-Wagner ist damit im Jahr 2020 die medial meistgenannte Frau Österreichs.

Einziger Nicht-Politiker unter den Top-Ten ist Tennis-Superstar Dominic Thiem. Der US-Open-Gewinner und Sportler des Jahres belegt im Ranking Platz 6. FC Bayern München-Spieler David Alaba, im vergangenen Jahr noch auf Platz 8, belegt 2020 Rang 11.

Unter den internationalen Persönlichkeiten ist US-Präsident Donald Trump mit über 47.000 Beiträgen in heimischen Medien am häufigsten vertreten. Joe Biden, Trumps siegreicher Herausforderer um das Amt des US-Präsidenten, belegt mit 15.000 Beiträgen Platz 2. Die Ränge 3 bis 5 gehen an die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, den britischen Premierminister Boris Johnson sowie Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Formel 1-Weltmeister Lewis Hamilton belegt als erste Person außerhalb des politischen Spektrums den 9. Platz im internationalen Ranking. George Floyd, dessen Ermordung 2020 die weltweite Black Lives Matter-Bewegung ausgelöst hatte, liegt auf Platz 10.

Die meistgenannten Persönlichkeiten des Jahres 2020 wurden in einer aktuellen Auswertung des Kommunikationsdienstleisters APA-Comm ermittelt. Die Grundgesamtheit der Analyse stellen alle namentlichen Erwähnungen in österreichischen Medien – das Mediensample bestand aus Print- und Online-Medien sowie Radio- und Fernsehnachrichten. Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich von 1. Jänner bis inklusive 9. Dezember 2020.

