Klimaschutzministerin Leonore Gewessler gratuliert Andreas Matthä zur Wiederbestellung als CEO der ÖBB

Wien (OTS) - Klimaschutzministerin Leonore Gewessler freut sich über die Entscheidung des ÖBB Aufsichtsrats Andreas Matthä als CEO der ÖBB Holding wiederzubestellen. „In schwierigen Zeiten brauchen wir Stabilität und Engagement. Ich bin überzeugt Andreas Matthä bringt das mit. Gerade für die großen Aufgaben die im Kampf gegen die Klimakrise vor uns liegen“, kommentiert Gewessler die Entscheidung.



„Gemeinsam werden wir in den nächsten Jahren die Bahn in Österreich weiter voranbringen. Mit dem größten Ausbauprogramm, das dieses Land je gesehen hat, mit der Österreichweiten Stufe des 1-2-3-Klimatickets schon im kommenden Jahr und mit einem umfassenden Nachtzugnetz durch ganz Europa“, so Gewessler.



Andreas Matthä ist bereits seit 2008 in verschiedenen Vorstandspositionen bei der ÖBB tätig und seit 2016 CEO des Bahnunternehmens. Nun hat ihn der Aufsichtsrat einstimmig wiederbestellt.



