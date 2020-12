ORF III am Freitag: Fünfteiliger Forcher-Abend zum 90. Geburtstag u. a. mit „André Hellers Menschenkinder“

Außerdem: Jeweils zwei Teile von „Sepp Forcher: Meine liebsten Orte“ und „Durchs Land mit Sepp Forcher“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information ehrt den Publikumsliebling Sepp Forcher am Freitag, dem 18. Dezember 2020, mit einem zweiten Geburtstagsabend. Auf dem Programm stehen eine Ausgabe von „André Hellers Menschenkinder“ sowie zwei Dokuzweiteiler, in denen Sepp Forcher quer durch Österreich begleitet werden kann.

Bereits um 9.30 Uhr meldet sich „ORF III AKTUELL“ mit den wichtigsten Nachrichten des Tages. Im Vorabend kann sich das „Kultur Heute“-Publikum um 19.45 Uhr auf eine weihnachtliche Lesung von Danielle Spera freuen, die aus dem Märchen „Herschel und die Chanukka Kobolde“ liest. In der Sendung werden zudem die von Arik Brauer und Peter Kogler zur Verfügung gestellten Bilder „Die Wasserseele“ bzw. „Untitled“ vorgestellt, die im Rahmen der ORF-III-„Licht ins Dunkel“-Gala ersteigert werden können: https://www.dorotheum.com/lid

Im Hauptabend startet ORF III mit einer Ausgabe von „André Hellers Menschenkinder“ (20.15 Uhr) mit Sepp Forcher in den zweiten Geburtstagsabend. In diesem sehr persönlichen Gespräch erzählt der nun 90-Jährige über seine Kindheit zur Kriegszeit im Salzburger Pongau, seine Arbeit als Hüttenwirt am Großglockner und schließlich seine Berufung als Vermittler von Traditionen im österreichischen Fernsehen.

Anschließend stehen zwei Dokuzweiteiler auf dem Programm: Um 21.25 Uhr zeigt „Sepp Forcher: Meine liebsten Orte“ den Fernsehpräsentator auf den Spuren der Habsburger von Wien bis nach Bad Ischl. In Teil zwei (22.15 Uhr) besucht er vom Neusiedler See bis zum Traunsee Österreichs beeindruckendste Wasserlandschaften.

Anschließend heißt es in zwei Teilen: „Durchs Land mit Sepp Forcher“ (ab 23.05 Uhr). Zunächst begibt sich Forcher vom Ötztal über Kötschach-Mauthen und das Maltatal nach Grünau im Almtal, bevor die zweite Folge ihn durch das oberösterreichische Mühlviertel führt. Der gebürtige Italiener besticht dabei erneut mit seinem Wissen über das ländliche Österreich.

