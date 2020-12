FPÖ – Hafenecker gratuliert Dr. Josef Aschbacher zur Berufung zum ESA-Generaldirektor

Stellung Österreichs in europäischer Weltraumpolitik wird weiter gestärkt

Wien (OTS) - „Ich gratuliere Dr. Josef Aschbacher herzlich zu seiner Berufung zum Generaldirektor der European Space Agency (ESA). Mit ihm steht nun ein hochkarätiger Wissenschaftler aus Österreich an der Spitze der Europäischen Weltraumagentur, was auch die Stellung unseres Landes nach dem Beitritt zur European Interparliamentary Space Conference (EISC) unter FPÖ-Regierungsbeteiligung in der europäischen Weltraumpolitik weiter stärkt“, zeigt sich FPÖ-Verkehrssprecher und Obmann des Ausschusses für Forschung, Innovation und Digitalisierung, NAbg. Christian Hafenecker, MA erfreut.

