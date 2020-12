„Bewusst gesund – Das Magazin“ über Corona-Impfstoff-Schnellzulassung und Funktion der Nebenschilddrüsen

Außerdem am 19. Dezember um 17.30 Uhr in ORF 2: Kärntner Pflegerin im Porträt

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 19. Dezember 2020, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Junge Pflegerin mit Herz

Pflege ist ein Beruf mit großen Herausforderungen: Personalmangel, Zeitdruck und die psychische Belastung im Umgang mit alten und kranken Menschen bringen viele Pflegekräfte an ihre Grenzen. Laut einer OECD-Studie haben 35 Prozent aller Pflegerinnen und Pfleger gesundheitliche Probleme in Zusammenhang mit ihrem Beruf. Ein Viertel denkt einer Umfrage der Arbeiterkammer zufolge sogar regelmäßig ans Aufhören. Trotz der schwierigen Arbeitsbedingungen gibt es zahlreiche Pflegekräfte, die diesen Job mit großer Leidenschaft ausüben. Eine davon ist Denise Koppensteiner aus Villach. Die 23-Jährige arbeitet in einem Pflegeheim der Diakonie in Klagenfurt, wo sie die Bewohner/innen mit großem Engagement betreut. Den Beruf hat sie vor allem aus Liebe zu ihrer Oma ergriffen. Gestaltung: Silke Tabernik.

Impfstoff-Schnellzulassung

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie liegen die Hoffnungen auf den Impfungen. Derzeit haben zwei Hersteller bei der europäischen Arzneimittelagentur EMA einen Antrag auf Zulassung gestellt. Normalerweise braucht es mehrere Jahre, bis ein neuer Impfstoff entwickelt wird, und selbst das Zulassungsverfahren kann bis zu zwei Jahre dauern. Aufgrund der Dringlichkeit gibt es für Covid-19-Impfstoffe ein beschleunigtes Zulassungsverfahren. Wie der Zulassungsprozess funktioniert und warum zugelassene Impfstoffe dennoch sicher sein werden, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Kleine Drüse – große Auswirkungen

Die Nebenschilddrüsen sind kaum größer als eine Linse, aber lebensnotwendig. Sie regulieren im menschlichen Körper den Kalzium-und Phosphathaushalt. Bei einer Überfunktion wird den Knochen Kalzium entzogen und der Gehalt im Blut steigt stetig an. Osteoporose, Nierensteine, Magenbeschwerden und im schlimmsten Fall Herzrhythmus-und Bewusstseinsstörungen können die Folge sein. Mit Hilfe neuester Bildgebungsverfahren können die winzigen Organe exakt lokalisiert und sehr gut operiert werden. Gestaltung: Bernhard Hain.

Golden-Age-Apotheke

Eine Joghurt-Sauce mit Basilikum als Nachspeise? Polenta-Stangerl als Brotersatz? Haferflocken in Gemüselaibchen? Was nach ungewöhnlichen Rezepten klingt, sind Speisen gegen altersbedingte Beschwerden. Denn durch die richtige Ernährung und passenden Zutaten können manche Leiden wie Rheuma, Osteoporose oder Bluthochdruck gelindert werden. Gestaltung: Steffi Zupan.

Bettwanzen-Spürhunde

Cimex lectularius ist die lateinische Bezeichnung für die gemeine Bettwanze. In vielen Teilen der Welt sind die Blutsauger eine Plage. Ihre Bisse jucken nicht nur, sondern können u. a. allergische Reaktionen auf der Haut und in der Lunge auslösen. Auch wenn der Vormarsch heuer durch die beschränkten Reisemöglichkeiten gebremst wurde, breiteten sich die Bettwanzen in den vergangenen Jahren über die ganze Welt aus. In den USA zum Beispiel bevölkern die „Bed Bugs“ bereits viele Hotels und sogar Krankenhäuser. Während der letzten Fußball-Europameisterschaft wurden sie zeitweilig auch nach Österreich eingeschleppt. Beruhigend zu wissen, dass es seit Kurzem österreichische BedBugDogs gibt, also Wanzenspürhunde. „Bewusst gesund“ hat die zweijährige Lotti und ihren Besitzer, einen Parasiten-Spezialisten der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit), bei der Arbeit beobachtet. Gestaltung:

Christian Kugler.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at