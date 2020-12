KORREKTUR: Corona-Virus: Aktuelle Kennzahlen aus Wien

Stand vom 17. Dezember 2020

Korrektur zu OTS_20201217_OTS0088

Wien (OTS/RK) - KORREKTUR-HINWEIS

In APA0088 vom 17.12.2020 muss es im fünften Absatz heißen: Gestern wurden in Wien 11.032 Corona-Tests vorgenommen, das macht insgesamt 963.065 Testungen.





Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus.

Stand Donnerstag, 17. Dezember 2020, sind in Wien seit Beginn der Pandemie 68.092 positive Testungen bestätigt.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 909. Bei den neuen Todesfällen handelt es sich um neun Männer im Alter von 51, 71, 79, zweimal 80, 84, 88, 91 und 96 Jahren sowie um sechs Frauen im Alter von 67, 68, 69, 76, 87 und 88 Jahren.

61.085 Personen sind genesen.

Gestern wurden in Wien 11.032 Corona-Tests vorgenommen, das macht insgesamt 963.065 Testungen.

Die Gesundheitshotline 1450 hat 2.793 Anrufe entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.

Wiener Darstellung der Todesfälle ab sofort synchron mit AGES-Daten

Bisher kursierten parallel unterschiedliche Werte bei Covid-19-Todesfällen. Diese unterschieden sich – je nachdem, wer sie erhoben hat (Sozialministerium, Gesundheitsministerium oder AGES) – zum Teil deutlich voneinander und von den Angaben der Bundesländer.

Laut Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind all jene Fälle als Covid-Tote zu zählen, die innerhalb von vier Wochen vor Todeszeitpunkt positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden sind, auch wenn eine Covid-19-Erkrankung nicht ursächlich für den Tod gewesen ist. Das hat in der Vergangenheit immer wieder zu Nachmeldungen geführt, wenn die Todesfälle keine aktiven Covid-Fälle betrafen. In diesen Fällen wurde oft erst nach dem Todeszeitpunkt eine vorhergehende positive Testung auf SARS-CoV-2 festgestellt. Damit musste nach jeder neuen Nachmeldung die gesamte Zeitreihe auch rückwirkend bereinigt werden.

Zusätzlich wurden die Fälle von den Bundesländern und der AGES zum Teil unterschiedlich zugeordnet, entweder nach der jeweiligen Zuständigkeit entsprechend dem Sterbeort oder nach dem Wohnort. Dazu kamen noch Meldeschienen-bedingte Verzögerungen, Nachmeldungen und unterschiedliche Zuordnungen zu den Kalendertagen.

Darum hat sich der medizinische Krisenstab der Stadt Wien dazu entschlossen, in der Außenkommunikation künftig nur noch jene Covid-Todesfälle darzustellen, die von der AGES kommuniziert werden, um unnötige Verwirrungen und Nachmeldungs-bedingte Inkonsistenzen für den weiteren Verlauf der Pandemie auszuschließen. Mit Stand 16. Dezember 2020 verzeichnet Wien laut AGES-Daten genau 909 Todesfälle. Auf 100.000 EinwohnerInnen gerechnet hat Wien 47,4 Covid-Todesfälle, was der zweitniedrigste Wert aller Bundesländer ist und auch deutlich unter dem Österreich-Schnitt (53,7) liegt.

Informationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Corona-Virus finden Sie auch auf der Homepage der Stadt Wien unter http://www.wien.gv.at/coronavirus. (Schluss) red

