OMV Tankstelle Salaba-Schultes unterstützt Johanniter

Damit in Notsituation auch weiterhin rasche Hilfe gewährleistet ist, unterstützt die OMV Tankstelle Salaba-Schultes die Johanniter in Orth an der Donau mit einer Spende.

Wien (OTS) - Mit einer Spende in der Höhe von 600 Euro unterstützt die OMV Tankstelle Salaba-Schultes die Johanniter in Orth an der Donau.

„ Gerade jetzt in der Corona-Krise leisten Rettungsorganisationen enorm wichtige und oft auch lebensrettende Hilfe. Wir unterstützen die Johanniter, damit sie auch weiterhin die Menschen versorgen und betreuen können “, erzählt Alexander Salaba-Schultes von der OMV Tankstelle Groß Enzersdorfer Straße bei der Übergabe am 16. Dezember. Salaba-Schultes betreibt die Tankstelle seit Februar 2020 gemeinsam mit seiner Frau.

„Die Rettungsorganisationen haben seit Beginn der Corona-Pandemie zusätzlich zu den regulären Aufgaben neue Herausforderungen zu bewältigen. Da hilft uns jede Spende weiter“, bedankt sich Johanniter-Geschäftsführer Robert Heindl bei dem neuen Pächter der OMV Tankstelle für die Unterstützung.

Die Johanniter in Orth an der Donau sind eine kleine Rettungsstation mit drei Mitarbeitern und zwölf Ehrenamtlichen, die rund 2.000 Rettungseinsätze und Krankentransporte jährlich leistet. Aktuell unterstützen die Johanniter auch bei der Abnahme von COVID-Schnelltests. Zuletzt haben sie auch bei den Massentestungen geholfen.

Zudem stehen die Johanniter für Notrufe auch als First Responder zur Verfügung. First Responder sind ausgebildete Sanitäter, die mittels SMS von der Rettungsleitstelle alarmiert und zu einem Einsatz in ihrer Nähe geschickt werden. Ziel der First-Responder-Einsätze ist es, möglichst rasch professionelle Hilfe zu gewährleisten bis die Rettung oder der Notarzt eintreffen.

