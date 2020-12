„fidelio“-Jahresabonnements an Klassik-Nachwuchstalente in Kärnten

Wien (OTS) - Der ORF, das Land Kärnten und Kärntnermilch stellen den Studierenden und Lehrenden der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik in Klagenfurt für 2021 Jahresabonnements der Online-Klassikplattform „fidelio“ (www.myfidelio.at) zur Verfügung. Durch diese Kooperation wird den Studierenden und Lehrenden damit der Zugang zu einem der wertvollsten Archive der Klassik mit Produktionen aus mehr als sieben Jahrzehnten und fulminanten Ereignissen der Musikgeschichte ermöglicht.

Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser, Bildungs- und Kulturreferent des Landes Kärnten: „Eine hervorragende Ausbildung bedeutet beste Zukunftschancen für die Jugend von heute. Unter diesem Aspekt sehe auch ich den Zugang zur Klassik-Plattform ‚fidelio‘ als Bereicherung für die Ausbildung der Studierenden an der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik. Dieses wertvolle Archiv möge ein motivierender Benchmark sein und bietet den Studierenden aber auch den Lehrenden wichtige Einblicke in die Highlights des aktuellen Musikgeschehens sowie in jene der letzten Jahrzehnte und damit generell in die Welt der Klassik.“

Thomas Prantner, ORF-Onlinechef: „Ich freue mich sehr, dass die erfolgreiche ‚fidelio‘-Kooperation des ORF mit dem Land Kärnten und der Kärntnermilch fortgesetzt und damit den Lehrenden und Studierenden der Gustav Mahler Privatuniversität der direkte Zugang zur digitalen Klassikplattform von ORF und UNITEL ermöglicht wird. Mein besonderer Dank gilt Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser, ‚Kärntnermilch‘-Chef Helmut Petschar und ORF-Stiftungsrat Siggi Neuschitzer für die Unterstützung dieser wichtigen digitalen Kultur-Kooperation“.

Dir. Helmut Petschar, Geschäftsführer Kärntnermilch: „Die Kärntnermilch legt großen Wert auf die Ausbildung und Schulung der Jugend, vor allem die Förderung junger Nachwuchstalente ist uns ein großes Anliegen. Diese Werte sind seit jeher ein wichtiger Teil unserer Unternehmensphilosophie. Gelebte Kunst und Kultur sind große Bereicherungen für unsere Gesellschaft. Es freut uns besonders, auch heuer wieder als Kooperationspartner, gemeinsam mit dem Land Kärnten, junge Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen und ihnen über die Online-Plattform ‚fidelio‘ wertvolles Kunst- und Kulturgut zugänglich zu machen.“

Mag. Roland Streiner, Rektor der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik: „Die Kooperation mit ‚fidelio‘ bietet unseren Studierenden und Lehrenden den Online-Zugang zu einem umfangreichen musikalischen-künstlerischen Archiv. Das ist auch eine ideale Erweiterung unserer Lehre und auch des Services der Universitätsbibliothek, auf deren Katalog Studierende und Lehrende seit Beginn des Wintersemesters 2020/2021 über unsere Website gmpu.ac.at zugreifen können. Unseren Studierenden steht mit ‚fidelio‘ ein breites, qualitativ hochwertiges Angebot zur Verfügung und das stellt einen enormem Vorteil für die künstlerische Entwicklung dar. Gleichzeitig eröffnen sich für unsere Studierenden und Lehrenden Optionen, zukünftig ebenfalls eigene Produktionen auf der Plattform zu präsentieren.“

Mag. (FH) Georg Hainzl, Geschäftsführer von „fidelio“: „Klassik-Fans nicht nur den Klang allein, sondern das komplette audiovisuelle Erlebnis zu bieten – jederzeit und überall abrufbar – bildet das unverkennbare Alleinstellungsmerkmal von ‚fidelio‘. Es freut mich, dass nun auch in Kärnten heimische Nachwuchskünstlerinnen und -künstler mit unserem hochkarätigen Angebot in ihrer musikalischen und digitalen Entwicklung gefördert und unterstützt werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und den Austausch mit der Gustav Mahler Privatuniversität.“

Über „fidelio“

„fidelio“, der digitale Klassik-Treffpunkt von ORF und Unitel, zeichnet sich durch inhaltliche Qualität und Breite, aufwendige Redaktion und ansprechende Kuratierung und eine leicht zu bedienende Technik aus: ein Abonnement für alle Inhalte. Inhaltlich stützt sich „fidelio“ auf vier Säulen: eine weitreichende Klassithek, mehrere herausragende Live-Events monatlich direkt aus den bedeutendsten Konzertsälen, Opernhäusern und Open-Air-Spielstätten, weiters einen Tune-in-Kanal mit redaktionell kuratiertem Programm sowie eine umfangreiche Editorial-Schiene, die Hintergrundinformationen zu Künstlern, Orchestern, Dirigenten, Komponisten etc. bietet. Insgesamt verfügt „fidelio“ über mehr als 1.500 Stunden Programm aus sieben Jahrzehnten, das durch die Zusammenarbeit mit ORF, Unitel und renommierten Kulturinstitutionen laufend erweitert wird.

Über die Gustav Mahler Privatuniversität für Musik

Die Gustav Mahler Privatuniversität für Musik ist die jüngste Privatuniversität in Österreich. Sie bietet in ihrem Vollausbau vorerst 260 Studentinnen und Studenten die Möglichkeit, ihre musikalische Ausbildung zu professionalisieren. Das Studienangebot umfasst zwei Studienrichtungen – Instrumental- und Gesangspädagogik (IGP) sowie Musikalische Aufführungskunst (MAK) –, die als Bachelor-und Masterstudium absolviert werden können. Zwei Schwerpunkte des universitären Profils, die auch durch die Forschung gestützt werden, sind die Musikalische Aufführungskunst und Interdisziplinäre Musikpädagogik im zeitgemäßen und innovativen Kontext. Das Studium an der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Betreuungsqualität sowie praxisorientierte Ausbildung aus. Die Vielzahl an ausländischen Studentinnen und Studenten, aus ca. 17 Nationen, macht die Gustav Mahler Privatuniversität für Musik zu einem Ort der kulturellen Vielfalt, was sich auch am reichhaltigen Angebot der Studierendenmobilität widerspiegelt. Durch ihre Lage ist die Gustav Mahler Privatuniversität für Musik im Alpen-Adria-Raum verankert – kennzeichnend dafür sind die Kooperationspartner der Privatuniversität. Die Nähe zu Italien und Slowenien sowie zum Wörthersee macht die Gustav Mahler Privatuniversität für Musik zu einem idealen Ort des Studiums.

