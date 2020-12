Pick & Barth freut sich über über zwei Kommunikationspreise für die Kampagne #darüberredenwir

Neben Kategoriesieg beim PRVA Staatspreis jetzt auch bei den European Excellence Awards ausgezeichnet

Wien (OTS) - Die Kampagne #darüberredenwir wurde von den Psychosozialen Diensten Wien (PSD-Wien) initiiert, um zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen beizutragen. Nun ist sie bereits zwei Mal ausgezeichnet worden: Bei den European Excellence Awards wurde sie in die Top 5 der europaweit besten Public Affairs Kampagnen nominiert und sie ist Sieger in der Kategorie „Digitale Kommunikation“ beim PR-Staatspreis, der letzte Woche vom Wissenschaftsministerium und dem PRVA verliehen wurde. "Als Begleitende Agentur freuen wir uns sehr - vor allem auch für das Thema", so Yussi Pick, Managing Partner von Pick & Barth.

Das Ziel der Kampagne war es, das Gespräch über psychische Gesundheit in Wien zu starten. Ein Schwerpunkt wurde dabei auf den digitalen Raum gelegt, weil dort bereits InfluencerInnen und Betroffene über Mental Health sprechen. „Was diese Kampagne ausmacht ist der Mut: Der Mut des PSD-Wien eine sichtbare und auffällige Kampagne zu psychischen Erkrankungen durchzuführen. Der Mut jeder Person, die sich im Rahmen der Kampagne öffentlich geäußert und damit einen wichtigen Beitrag zur Entstigmatisierung beigetragen hat“, so Senior Consultant Stefanie Grubich.

Entstigmatisierende Wirkung von Design bis zur Sprache

Die Multichannel-Kampagne war nicht nur online, sondern auch im öffentlichen Raum mit Out-of-Home-Werbung, Printmaterialien und Inseraten präsent. Dabei setzte Art Director Dana Bayomy bereits im Design auf eine entstigmatisierende Wirkung: „Für die Gestaltung der Kampagne war uns besonders wichtig, einen Kontrast zu stereotypisch düsteren oder dramatischen Darstellungen zu schaffen und sowohl grafisch als auch sprachlich ein authentischeres Bild von psychischen Erkrankungen zu zeichnen. Allein die bestehende Bildwelt und die hohe Anzahl rechtlicher Beschränkungen für die Verwendung von Sujets verdeutlichen jedoch, wieviel Raum dieses Stigma nach wie vor einnimmt.“

Breite Beteiligung durch Involvement-Ansatz

„Wie bringt man eine Stadt dazu über psychische Erkrankungen und Stigmatisierung zu sprechen? Diese Frage begleitete uns über die Kampagnenzeit. Dabei war es uns wichtig, Betroffenen und Angehörigen eine Stimme und einen Raum zu geben, in dem sie ohne Scham und Angst von ihren Erfahrungen erzählen konnten“, berichtet Projektmanagerin Anna Danzl. „Deshalb entwickelten wir ein breites Portfolio an Mitmach-Möglichkeiten. Diese breite Involvement-Strategie zahlte sich aus und #darüberredenwir wurde lebendig, vielfältig und bunt - so wie unser Leben ist.“

Weitere Informationen: www.darüberredenwir.at, www.pickundbarth.at, https://www.excellence-awards.com/, www.prva.at.

Rückfragen & Kontakt:

Yussi Pick

Managing Partner

Pick & Barth Digital Strategies GmbH

pick @ pickundbarth.at

+4369912641323