Wienwoche 2021 BACK TO NORMALITY 2021 vs 2121 / Utopias, Dystopias and Fictions

Aufruf zur Projekteinreichung bis 22. Jänner 2021

Wien (OTS) - WIENWOCHE versteht sich als (post-)migrantisches, queer-feministisches Festival für Kunst und Aktivismus und nimmt Kulturarbeit als ein Einmischen in gesellschaftliche, politische und kulturelle Debatten wahr.



Die zehnte Ausgabe der WIENWOCHE findet von 10. - 19. September 2021 statt. Sie trägt den Titel „Back to Normality“ und verfolgt die Mission, ins Jahr 2121 zu reisen, um einen Blick zurückzuwerfen und das heutige Konzept von „Normalität“ aus Gegenwarts-, Vergangenheits- und Zukunftsperspektive zu hinterfragen und neu zu denken. Bis 22.1.2021 sind alle Interessierten – Einzelpersonen, (Kultur)Initiativen und Gruppen – eingeladen, ihre Projektvorschläge einzureichen.



Informationen und Einreichung



Ausschreibungsbedingungen





Von 10. - 19. September 2021 versetzt uns WIENWOCHE unter dem Titel BACK TO NORMALITY in das Jahr 2121 und denkt aus der Zukunft in das Jahr 2021 zurück, wo die „zukünftige Normalität“ unsere Wahrnehmung von Vergangenheit und Zukunft in Frage stellt. In Form künstlerischer Interventionen und Kampagnen im öffentlichen Raum will WIENWOCHE 2121 auf eine mögliche oder unmögliche Zukunft aufmerksam machen. „Back to Normality“ konfrontiert uns mit aktuellen Lebensweisen und deren Auswirkungen auf die Zukunft.

Der Open Call von WIENWOCHE 2021 läuft bis 22. Jänner 2021.

Informationen zur Einreichung finden sich unter

http://www.wienwoche.org/de/1096/info_open_call_wienwoche_2021.



Ein unabhängiger Beirat trifft in einer öffentlichen Sitzung im Februar 2021 mit Unterstützung des Vorstands und der künstlerischen Leitung von WIENWOCHE eine Vorauswahl. Danach lädt die künstlerische Leitung die ausgewählten Bewerber*innen zu Gesprächen ein. Im Anschluss trifft die künstlerische Leitung von WIENWOCHE die finale Auswahl.



Detaillierte Informationen zu WIENWOCHE 2021 allgemein

Über WIENWOCHE

WIENWOCHE ist ein Wiener Festival, das mit der Verschmelzung von kreativen Praktiken und Aktivismus experimentiert: in unterschiedlichen Größen und Formaten und von verschiedenen Seiten der Kunst und sozialer Bewegungen. WIENWOCHE findet seit 2012 jedes Jahr im September statt. WIENWOCHE versteht Kulturarbeit als ein Einmischen in gesellschaftliche, politische und kulturelle Debatten - mit dem Ziel, diese sichtbar zu machen und voranzutreiben. WIENWOCHE möchte die Grenzen künstlerischer und kultureller Praxen erweitern und diese für alle in der Stadt lebenden sozialen Gruppen zugänglich machen. Träger des Festivals WIENWOCHE ist der unabhängige Verein zur Förderung der Stadtbenutzung.

WIENWOCHE wird von der Kulturabteilung der Stadt Wien mit einer Jahresförderung in der Höhe von 453.000 Euro unterstützt.

www.wienwoche.org