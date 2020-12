Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 18.12.: Ökonomie braucht mehr Ethik

Wien (OTS) - Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser ist zu Gast bei Volker Obermayr in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 18. Dezember um 9.42 Uhr in Ö1.

Mit der Krise müssen sich viele Unternehmen neu aufstellen. Zum reinen wirtschaftlichen Überleben kommen drängende Themen wie Gesundheit, Klimawandel und Digitalisierung. Firmen geraten noch intensiver in das Spannungsfeld von Profit und Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. In „Saldo“ plädiert die Diakonie-Direktorin sowie Sozialethikerin Maria Katharina Moser für eine Kursänderung Richtung mehr Gemeinwohl. Großen Handlungsbedarf sieht sie ebenso für die immer wichtigeren Bereiche Pflege und Betreuung.

