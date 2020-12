In Müllraum entsorgt: 5 Kaninchen in Transportbox und Schachtel zurückgelassen

Wien (OTS) - In dem Müllraum einer Wohnhausanlage in der Wiener Donaustadt wurden vergangenes Wochenende fünf Kaninchen in einer Transportbox und einer Schachtel ausgesetzt. Eine Mieterin der Anlage hat die Langohren dort entdeckt und veranlasst, dass diese von der Tierrettung umgehend ins TierQuarTier Wien gebracht werden. Dort werden sie nun tierärztlich untersucht und liebevoll betreut.

Sie kennen die Besitzerin oder den Besitzer des gefundenen Tieres?

Für sachdienliche Hinweise kontaktieren Sie bitte die Hotline der Stadt Wien „Veterinäramt und Tierschutz, Fundservice für Haustiere“ unter der Telefonnummer +43 1 4000 – 8060.

ZITAT: „das Aussetzen von Tieren ist kein Kavaliersdelikt. Es drohen Strafen bis zu € 7.500,-. Wir sind dankbar über jeden Hinweis, der auf solche Straftaten aufmerksam macht!“

Das TierQuarTier Wien – Tierschutz auf modernster Ebene

Das TierQuarTier Wien ist eines der modernsten Tierheime Europas – es entspricht den höchsten Standards einer zeitgemäßen Tierbetreuung und definiert Tierschutz in Wien auf ganz neuer Ebene. Alle Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, professionell gepflegt und betreut, während sie auf ihr neues, artgerechtes Zuhause warten.

