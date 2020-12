BLAUPAPIER unter den internationalen Top-200-Bildbearbeitungsunternehmen

Für Blaupapier ist die Aufnahme in diesen erlesenen Kreis eine Anerkennung für Kontinuität, unbedingten Glauben an Qualität und den hohen fachlichen Standard der Ergebnisse Geschäftsführer und Partner Mag. Alfred Lechner

Wien (OTS) - Die Wiener Firma wurde aktuell in die exklusive Liste der „200 Best Digital Artists Worldwide by Lürzer's Archive 2021/22“ aufgenommen. Unter dem Motto „Blaupapier bewegt“ bauen die Kreativprofis nun auch ihre Expertise bei Filmproduktionen für TV-Spots und Animationen weiter aus.



Weltspitze der Werbevisiualisiserung

Österreichisches Handwerk zählt zur Weltspitze, auch bei Werbevisualisierungen. Eine hochkarätige internationale Jury des bekannten Fachmagazins „Lürzer’s Archive“ wählte nun das österreichische Unternehmen BLAUPAPIER unter die besten 200 Bildbearbeiter der Welt. Eine hohe Auszeichnung, die das Unternehmen in der Wiener Türkenstraße mit großer Freude entgegennimmt. „Für Blaupapier ist die Aufnahme in diesen erlesenen Kreis eine Anerkennung für Kontinuität, unbedingten Glauben an Qualität und den hohen fachlichen Standard der Ergebnisse“ , fühlt sich Geschäftsführer und Partner Mag. Alfred Lechner mit seinem hohen Anspruch an das Blaupapier-Team und sich selbst bestätigt.

BLAUPAPIER wurde 1998 von Helmut Kansky und Gernot Weninger gegründet und ist seither für namhafte Agenturen und Kunden eine der ersten Adressen für Fotografie, Retusche, Reinzeichnung und Lithographie in Wien. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen mit seinen 20 Mitarbeitern auch im Animations- bzw. Bewegtbildbereich etabliert und zu einem starken Partner entwickelt.

