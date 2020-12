Jugend Innovativ: Der Countdown läuft!

Noch bis zum 12. Jänner 2021 können Schülerinnen, Schüler und Lehrlinge ihre Projekte bei Österreichs smartesten Schulwettbewerb für innovative Ideen einreichen.

Wien. (OTS) - „Zukunft geht nicht, ohne Dich!“ Engagierte Jugendliche sind wieder eingeladen, ihre kreativen und innovativen Ideen in Form von Projekten auszuarbeiten und an der 34. Wettbewerbsrunde von Österreichs smartesten Schulwettbewerb Jugend Innovativ teilzunehmen. Schülerinnen, Schüler und Lehrlinge zwischen 15 und 20 Jahren sind aufgefordert, zu forschen, zu experimentieren, zu tüfteln, zu designen und querzudenken und ihr Innovationspotential unter Beweis zu stellen. In den fünf Kategorien Design, Engineering, Science, Entrepreneurship oder Sustainability kann das Projektthema frei gewählt werden.

50.000 Euro Preisgelder und Digi-Bonus warten – Einfallsreichtum lohnt sich!

Noch bis zum 12. Jänner 2021 ist die Anmeldung zur 34. Wettbewerbsrunde von Jugend Innovativ und die Bewerbung für den EUR 300,- Digi-Bonus möglich. Die Grundlage für die Bewertung bildet dann die schriftliche Dokumentation der Projektarbeit. Dieser Projektbericht muss bis 1. März 2021 hochgeladen werden.

Danach werden die besten Projekte pro Bundesland ermittelt und die sogenannten Halbfinal-Projekte präsentiert. Die fünf besten Projekte pro Kategorie qualifizieren sich für das Bundes-Finale von 25.-27. Mai 2021. Ebenfalls erwarten die besten Projekte Preisgelder im Gesamtwert von EUR 33.000,-. Zusätzlich wird auch in dieser Runde der Digi-Bonus und erneut ein Publikumspreis in Höhe von EUR 1.000,- verliehen. Das Gewinner-Team wird dabei wie bereits in der vergangenen Runde mittels Online-Voting ermittelt. Die Teilnahmebedingungen, das Formular zur Online-Anmeldung sowie weiterführende Informationen zum Wettbewerb sind online unter www.jugendinnovativ.at abrufbar.

Über Jugend Innovativ

Jugend Innovativ fördert junge Talente seit 1987 und ist der smarteste Schulwettbewerb Österreichs für innovative Ideen. Er wird im Auftrag des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort sowie des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) abgewickelt und von der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative unterstützt. Bisher haben bereits rund 10.000 Projekt-Teams am Wettbewerb teilgenommen. Der Wettbewerb wird laufend von Weiterbildungs-Maßnahmen für Lehrerinnen und Lehrer zu den Themen „Teaching Innovation“ und „Rechte an geistigem Eigentum für Schulprojekte“ sowie von Praxis-Workshops für Schülerinnen und Schüler erfolgreich begleitet.

