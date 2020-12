OeKB neuerlich zur besten Spezialbank gekürt

Wien (OTS) - Nach dem ersten Platz im vergangenen Jahr konnte die Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) ihre Pole Position im Ranking des österreichischen Fachmagazins "Börsianer" 2020 erfolgreich verteidigen. Sie wurde wiederholt zur besten Spezialbank des Landes gekürt. Im Rennen waren insgesamt 159 Finanzunternehmen aus den Bereichen Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften sowie Vorsorge- und Pensionskassen.

Dazu Helmut Bernkopf, im Vorstand der OeKB für den Bereich Export Services zuständig: "Danke für diese wertvolle Auszeichnung! Gerade in Zeiten wie diesen ist es besonders erfreulich, wenn das Ergebnis unserer Arbeit auf diese Art und Weise anerkannt wird. Wir sind umso mehr motiviert, unsere Kunden, Partner und Stakeholder mit unverminderter Kraft auch im neuen Jahr bestmöglich zu unterstützen. Das Jahr 2021 wird ein herausforderndes Jahr, in dem die österreichische Wirtschaft weiterhin auf die OeKB als starke Partnerin zählen kann."

"Es freut mich sehr, dass wir uns neuerlich als beste Spezialbank behaupten konnten. Das halte ich in einem Jahr wie 2020 nicht für selbstverständlich. Ich möchte diese Auszeichnung daher gerne allen unseren Mitarbeitenden in der OeKB Gruppe widmen. Dank der hohen Professionalität und des besonderen Engagements unserer Teams konnten wir jederzeit – auch bei Home-Office-Betrieb – für unsere Kunden da sein und sie verlässlich betreuen", ergänzt Angelika Sommer-Hemetsberger, im Vorstand der OeKB für Kapitalmarktaktivitäten zuständig.

Die Auszeichnung "Beste Finanzunternehmen Österreichs 2020" wird vom Finanzmagazin "Börsianer" nach qualitativen und quantitativen Methoden in einem dreisäuligen Scoring-Modell ermittelt. Die Auswertung nimmt die Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft BDO Austria vor. Ziel des Rankings ist, den Kunden von Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften sowie Pensions- und Vorsorgekassen einen Überblick über die besten Unternehmen in Österreich zu geben. Der "Börsianer" gilt in Branchenkreisen als wesentliche Informationsquelle, seine Rankings sind ein anerkannter Maßstab in der nationalen Finanzindustrie.

Über die OeKB Gruppe

Die Unternehmen der OeKB Gruppe mit ihren mehr als 500 Mitarbeitenden erbringen wesentliche und relevante Services für die österreichische Exportwirtschaft, den Kapitalmarkt und die Tourismuswirtschaft, bieten Dienstleistungen für den Energiemarkt und sind Teil der österreichischen Entwicklungsfinanzierung. All ihre Aktivitäten haben einen deutlichen volkswirtschaftlichen Nutzen, stärken den Standort Österreich und unterstützen Österreichs Wirtschaft im globalen Wettbewerb. Die OeKB handelt wettbewerbsneutral, sektorenübergreifend und nachhaltig verantwortungsbewusst.

