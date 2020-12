Fulminantes Finale für die COPE Content Performance Group mit Gold, Silber & Bronze

Krönung des Award-Jahres mit 8 weiteren Infografik- & Magazin-Preisen bei ICMA & iNOVA

Wien/Graz (OTS) - Bei den International Creative Media Awards (ICMA) wurden Kundenprojekte wie das neue Alumni Magazin der Universität Graz, ACTIVE BEAUTY von dm drogerie markt, das A1 Business Magazin, der Dialogmarketing-Report der Österreichischen Post und ZWEI UND MEHR-Das steirische Familienmagazin ausgezeichnet. Die iNOVA Awards für Website-Excellence prämierten die eSports-Infografiken für A1 eSports mit Gold & Silber. Letztere konnten auch einen begehrten Shortlist-Platz bei den International Content Marketing Awards (CMA) in London inmitten heiß umkämpfter internationaler Spitzenkonkurrenz ergattern.





Für die COPE Content Performance Group geht das Award-Jahr vergoldet zu Ende. Die Agentur für Marketing-Transformation, datenbasiertes Content Marketing & Digital-Vermarktung, die aus dem Zusammenschluss von styria digital one & Styria Content Creation hervor geht, schließt das Jahr 2020 mit 28 renommierten internationalen Preisen und zahlreichen Shortlist-Platzierungen aus dem Video-, Infografik-, Digital- und Magazin-Bereich ab und hält nun insgesamt 98 internationale und nationale Auszeichnungen.





„Einer unserer wichtigsten Leitgedanken in der COPE Content Performance Group ist es, Siege für unsere Kunden zu erobern – unternehmerisch genauso wie kreativ. Das haben wir 2020 mehrfach bewiesen. Die jüngsten Auszeichnungen lassen uns dieses besondere Jahr sehr dankbar abschließen – dankbar für die vielen Erfolge, unser sensationelles Team und die wunderbaren Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen.“

Eva Maria Kubin, Geschäftsführerin COPE Content Performance Group





Die iNOVA Awards im Überblick:

Gold: A1 Telekom Austria, Infografik A1 eSports Finale, Kategorie: Animation & Grafik

Silber: A1 Telekom Austria, Infografik A1 eSports Gamers in Austria, Kategorie: Animation / Grafik





Die iNOVA Awards für Webseiten-Exzellenz würdigen jedes Jahr verschiedenste Disziplinen, die die Kraft, Kreativität und Innovation von Corporate Websites ausmachen.

„Die Infografiken sind ein nützliches Tool, um die Welt des eSports in deren Vielseitigkeit verständlich und einfach zu erklären.“

Mag. Stefan Baloh, Präsident des eSport Verband Österreich

Und auch beim A1 eSports Management ist man von der Qualität überzeugt.





„Die Welt des eSports ist für Außenstehende nicht immer einfach zu verstehen: Was ist ein Streamer, was ist ein Casual Gamer? In der Infografik „So zockt Österreich“ haben wir diese Begriffe und noch viele mehr einfach und verständlich zusammengefasst.“

Marco Harfmann, A1 Director Marketing Communications

„Das Feedback von Branchenkennern, Partnern und Medien war äußerst positiv. Besonders die professionelle Darstellung und Liebe zum Detail bei der Erklärung eines so komplexen Ökosystems wurden stark gelobt.

Die A1 eSports Infografiken gelten als treffend, zeitgemäß und Benchmark auf diesem Gebiet.“

Irina Kuntze, A1 eSports





Die ICMA Awards im Überblick:



Silber: Universität Graz, Alumni Magazin, Kategorie: Kundenmagazin Print B2B

Silber: dm drogerie markt, ACTIVE BEAUTY, Kategorie: Titelseiten

Bronze: Österreichische Post, Dialog Marketing Report, Kategorie: Jahresberichte

Bronze: A1 Telekom Austria, A1 Business Magazin, Kategorie: Infografik

Award of Excellence: dm drogerie markt, ACTIVE BEAUTY family, Kategorie: Kundenmagazin Print B2C

Award of Excellence: Land Steiermark, ZWEI UND MEHR, Kategorie: Kundenmagazin Print B2C







Die International Creative Media Awards (ICMA) zeichnen weltweit herausragende Projekte in den Bereichen Corporate Media, Corporate Design sowie Buch- und Magazindesign aus und geben einen Überblick über all diese Gebiete des zeitgenössischen Designs. Die COPE Content Performance Group konnte sich diesmal unter 387 Einreichungen von Publikationen aus 20 Ländern durchsetzen.

„Wir konnten Corona-bedingt unser 25-Jahr-Jubiläum heuer nicht mit dem geplanten Homecoming-Fest an der Universität begehen und haben uns entschlossen, stattdessen ein Magazin heraus zu geben, in dem vieles von dem vorkommt, was Alumni interessiert und was uns die vergangenen 25 Jahre geprägt hat, frisch und unterhaltsam aufbereitet. Die Reaktionen innerhalb und außerhalb unseres Hauses sind äußerst positiv und wir haben vor, das Magazin als Kommunikationsmittel zu unseren Mitgliedern und Stakeholdern beizubehalten. Der Award, gleich beim ersten Erscheinen, freut uns riesig.“

Beatrice Weinelt, Geschäftsführerin Fundraising und Alumni, Universität Graz

„Das Magazin ACTIVE BEAUTY spiegelt die Markenpersönlichkeit von dm drogerie markt mit seinen Werten und Haltungen wider. Wir wollen unseren Kundinnen Anregungen und Impulse geben für einen achtsamen und gesunden Lebensstil, für ein lebensfrohes Miteinander, für Freude am Schönen und Positiven – eingebettet in die Themenwelten, die uns in unseren Drogerie-Sortimenten und in unseren Friseur- und Kosmetikstudios begegnen. Über die vielen begeisterten Rückmeldungen unserer Leserinnen freuen wir uns im Team genauso, wie über internationale Auszeichnungen wie die ICMA!“

Heidemarie Stamm, Herausgeberin ACTIVE BEAUTY, Fachbereichsleiterin Kommunikation bei dm drogerie markt Österreich/CEE





Informationen zu den ausgezeichneten Projekten:

A1 eSports Infografiken:

Gaming und eSports sind aus der heutigen Entertainment-Welt kaum mehr wegzudenken. Doch nach wie vor sind diese beiden Themen für viele Menschen neu. Mit den A1 eSports Infografiken soll den Medien, Wirtschaft und der Gaming Welt ein „Tool“ zur Verfügung gestellt werden, mit dem die Gaming und eSports Welten einfach und anschaulich - ganzheitlich als auch detailliert - erklärt werden können. Zunächst sollte am Beispiel der „A1 eSports Spring Finals 2020“gezeigt werden, wie die A1 eSports Finale funktionieren. Unter Einbezug der Gaming Szene entstanden die authentischen „Gaming-Rooms“ verschiedener Gamer-Archetypen. Gamers in Austria: https://a1esports.at/so-zockt-oesterreich/, eSports Finale: https://a1esports.at/so-funktioniert-ein-esports-finale/





Alumni Magazin der Universität Graz:

Das Alumni Magazin des 25 Jahre alten Alumni-Netzwerks Graz, wirft einen nostalgischen Blick auf die Studienzeit und bildet Schnittstellen zwischen Universität und AbsolventInnen. Die CI-Farbe Gelb wird als identitätsstiftendes Merkmal eingesetzt. Durch dynamische Arrangements von Bildern und Headlines wird das Layout aufgelockert und entwickelt eine eigene visuelle Sprache.





ACTIVE BEAUTY:

ACTIVE BEAUTY von dm drogerie markt ist mit einer Auflage von 1.000.000 das reichweitenstärkste, meistgelesene Frauenmagazin in Österreich und nimmt Bezug auf die vielfältigen Lebenswelten der Leserinnen und Userinnen. Leben, Schönheit, Balance: ACTIVE BEAUTY bringt Geschichten, die inspirieren und begeistern, die zum Nachdenken und zur persönlichen Veränderung anregen.

ACTIVE BEAUTY family erscheint zweimal jährlich, wird an 50.000 Jungfamilien versendet und bietet den Leserinnen und Lesern spannende Servicestorys und Reportagen rund um Baby & Kind, Ernährung & Erziehung und das Elternsein.

Dialog Marketing Report:

Der Dialog Marketing Report der Österreichischen Post präsentiert die Erhebung unter österreichischen Marketing- und Werbeleitern sowie heimischen Konsumenten, welche Kommunikationskanäle und Medien genutzt und wie viele Werbespendings in welchen Kanälen zum Einsatz kommen. www.post.at/DMR2020

A1 Business Magazin:

Das A1 Business Magazin informiert Businesskunden über aktuelle Angebote, Produkte und Lösungen und widmet sich Trends und Innovationen. 26.000 Businesskunden erhalten das Magazin persönlich adressiert. Darüber hinaus liegt es an den A1-Hauptstandorten in allen Bundesländern auf und steht als E-Reader zum Download bereit. Das Heft erscheint drei Mal jährlich. https://www.a1.net/ereader/

ZWEI UND MEHR Familienmagazin :

Das ZWEI UND MEHR-Steirische Familienmagazin will alle steirischen Familien bzw. alle ZWEI UND MEHR-Vorteilskartenbesitzer mit interessanten und pädagogisch-psychologisch untermauerten Reportagen, Berichten und Informationen erreichen. Das Magazin enthält wertvollen Lesestoff sowie maßgeschneiderte Serviceangebote des Landes Steiermark für alle Familien – es richtet sich an Alleinerziehende ebenso wie an Patchworkfamilien aber auch an Regenbogen- oder Mehrgenerationenfamilien.





COPE Content Performance Group (COPE) ist Österreichs führende Agentur für Marketing-Transformation, datenbasiertes Content Marketing und Digital-Vermarktung. COPE ist der Zusammenschluss eines der größten Reichweitennetzwerke Österreichs, styria digital one, mit mehr als 100 Premium-Plattformen und der meistausgezeichneten heimischen Content Marketing Agentur Styria Content Creation. Das knapp 100-köpfige Team an den Standorten Wien und Graz setzt sich aus ausgewiesenen Fachexperten zusammen und umfasst Content Strategen, Storytellers, Newsroom-Insider, Leads- & Daten-Aficionados, kreative Filmemacher, Activation-Spezialisten, Projektmanager, AdTech-Gurus, uvm. COPE begleitet Kunden von der Content-Strategie und Konzeption über die Content-Erstellung, Technologie- und Plattform-Beratung bis hin zur passenden Distribution – über das sd one Netzwerk, Social Media und Google inklusive Performance-Messung und -Optimierung. CONSULT– CREATE – ACTIVATE. copegroup.com





