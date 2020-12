QuantalRF sichert sich CHF17M

19 Millionen US-Dollar Series B-Finanzierung für die Entwicklung und Kommerzialisierung bahnbrechender HF-Frontend-Lösungen

Zürich und San Diego (ots/PRNewswire) - QuantalRF, QuantalRF, ein aufstrebendes HF-Halbleiterunternehmen, das transformative Lösungen für die drahtlose Kommunikation entwickelt, hat den Abschluss einer überzeichneten Serie-B-Finanzierungsrunde bekannt gegeben, die 17 Mio. CHF / 19 Mio. US-Dollar einbrachte. Die Eigenkapitalrunde wurde von der in Zürich ansässigen Metellus AG und Dara Capital Ltd. angeführt, neben bestehenden Aktionären und Family Offices.

Die neuen Mittel werden in erster Linie dazu verwendet, die Kommerzialisierung der patentierten HF-Frontend-Technologien von QuantalRF zu beschleunigen, das Ingenieurteam zu erweitern und die Produktentwicklung von 5G/UHB (Ultra High Band) und Wi-Fi 6/6e Frontend-IC-Komponenten schnell zu skalieren.

Die Finanzierungsrunde baut auf einem außergewöhnlichen Jahr für QuantalRF auf, in dem ein neuer CEO/CTO eingestellt wurde, die Quantal-Verstärkertechnologie erfolgreich evaluiert wurde und Muster für das erste Quantal RFIC eingegangen sind.

"Ich freue mich sehr über die Ausrichtung von QuantalRF und darüber, wie wir unsere Quantal-Technologie weiterentwickeln, um die Herausforderungen des HF-Frontend-Marktes zu adressieren", sagte Dr. Ali Fard, CEO/CTO von QuantalRF. "Während des gesamten Jahres haben wir wertvolle Erkenntnisse und positives Feedback zu unserer Technologie durch umfangreiche Evaluierungen durch Dritte erhalten, die von unseren Partnern und Kunden bereitgestellt wurden. Der Fokus für unsere nächste Entwicklungsphase liegt auf der Nachfrage nach integrierten HF-Filtern, die in drahtlosen Standards eingesetzt werden, die eine große Bandbreite bei gleichzeitig guter Breitbandleistung und sehr scharfer Cut-Off-Filterung erfordern."

"Unsere Investoren sehen nicht nur die enorme Chance in der Entwicklung von HF-Frontends der nächsten Generation, sondern, was noch wichtiger ist, sie sehen den Vorteil und die einzigartige Position, die QuantalRF hat, um eine disruptive Kraft in diesem Markt zu sein. Die Unterstützung und das Vertrauen unserer Investoren ist eine Bestätigung für unsere Mission und das Team, das wir zusammengestellt haben", sagte Antonio J. Viana, Executive Chairman. "Der Vorstand und unsere Investorengemeinschaft freuen sich sehr darauf, dass QuantalRF in die nächste Phase des Wachstums und der Entwicklung eintritt."

Informationen zu QuantalRF

QuantalRF ist ein aufstrebendes HF-Halbleiterunternehmen, das transformative drahtlose Kommunikationslösungen entwickelt, um das Benutzererlebnis neu zu definieren. Als Innovator von Hochleistungs-HF-Halbleitern, der sich auf Frontend-IC-Bauteile wie Leistungsverstärker (PA), rauscharme Verstärker (LNA) und On-Chip-Filter konzentriert, die auf eine breite Palette von Kommunikationssystemen wie Wi-Fi 6/6e und 5G UHB (Ultra-High Band) ausgerichtet sind, entwickelt QuantalRF neuartige Lösungen, um die aufkommenden Konnektivitätsanforderungen von drahtlosen HF-Systemen zu erfüllen.

Bei QuantalRF transformieren wir das HF-Frontend mit ultrakompakten Lösungen, die mit der Leistung von akustischen Wellen und GaAs in hochintegrierter CMOS-SOI-Technologie für kommerzielle Anwendungen, einschließlich Millimeterwellen, konkurrieren. Wir setzen unsere patentierte Quantal-Technologie in bahnbrechenden HF-Frontend-Lösungen ein, die Fläche, Kosten, Stromverbrauch und Gesamtleistung deutlich verbessern.

QuantalRF wurde basierend auf den Erfindungen des Mitbegründers und ehemaligen NASA-Wissenschaftlers Dr. Forrest J. Brown gegründet. Aus diesen Erfindungen entwickelte sich unsere HF-Frontend-Technologie, bekannt als Quantal Technology. Mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, und Niederlassungen in den USA und Schweden verfügt QuantalRF über ein beeindruckendes Portfolio von über 250 erteilten Patenten und Anwendungen mit breiter geografischer Abdeckung.

Weitere Informationen finden Sie auf www.quantalrf.com

Rückfragen & Kontakt:

pr @ quantalrf.com