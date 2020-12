Juraczka: Neuerlich massive Fördermittel für Okto TV trotz fehlender Transparenz

Stadt Wien subventioniert auch 2021 mit üppigen 750.000 Euro

Wien (OTS) - „Die angebliche Transparenz der rot-roten Stadtregierung ist nur eines der Wahlversprechen, die nicht eingehalten wurden“, so Finanzsprecher Manfred Juraczka zur Causa Community Fernsehsender Okto-TV im heutigen Gemeinderat. „Dieses Medienprojekt wird seitens der Stadt Wien seit Jahren mit Fördergeldern überschüttet. Ein Medium, dessen einziger Geldgeber die Stadt Wien ist, ist jedenfalls nicht Teil einer unabhängigen Medienlandschaft, wie ich sie mir für unsere Stadt wünsche."



Dass mit den Fördergeldern der Stadt Rücklagen gebildet wurden, obwohl in den Förderrichtlinien deutlich festgelegt war, dass dies keine widmungsgemäße Gebarung darstellt, scheint die Stadtregierung wenig zu interessieren. Genau so wenig scheint es sie zu kümmern, dass Community TV in der Lage war, mehrere hunderttausend Euro an Rücklagen zu bilden, und es damit über Jahre eine massive Überförderung des Senders gab. „Ein Medienunternehmen, das nicht in der Lage ist, Fördergelder ordnungsgemäß abzurechnen und zweckwidrig Rücklagen anlegt, ist nicht förderungswürdig“, so Juraczka: „Eine Förderung von 750.000 Euro ist auch angesichts der minimalen Zuschauerzahl definitiv völlig ungerechtfertigt!"



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien