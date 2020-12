NEOS zu Anti-Terror-Paket – Übereilter Schnellschuss der Bundesregierung übergeht Arbeit der Untersuchungskommission

Margreiter/Hoyos: „Das heute angekündigte Paket ist ein populistischer Schnellschuss unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung und birgt Gefahr für den Rechtsstaat.“

Wien (OTS) - Noch bevor der erste Bericht der Untersuchungskommission zum Behördenversagen vor dem Terroranschlag vorliegt, prescht die Regierung mit einem überhasteten Anti-Terror-Paket vor. „Damit fährt die Bundesregierung über die Untersuchungskommission drüber“, kritisiert NEOS-Verteidigungssprecher Douglas Hoyos. „Man hätte den Bericht der U-Kommission abwarten müssen, um die Maßnahmen zielgerichtet setzen und aus den vergangenen Fehlern lernen zu können. So wirkt das Ganze wie ein überhasteter Schnellschuss, um noch rasch vor Weihnachten etwas auf den Tisch legen zu können. Über die BVT Reform wurde gar nicht erst gesprochen. Das BVT ist aber der Schlüssel im Kampf gegen Terror und Extremismus.“

Mit Skepsis reagiert auch Justizsprecher Johannes Margreiter auf die Ankündigung eines neuen Straftatbestandes ´religiös motivierter Extremismus´. „Das ist ein Ablenkungsmanöver von Behördenversagen vor dem Terroranschlag.“ Er verweist auf die bestehenden Regelung, die schon jetzt Handhabe gegen Extremisten bieten: „Neben dem Verhetzungs- und Staatsverweigererparagraphen, stellt das Strafrecht in unzähligen Bestimmungen schon jetzt die Führung, Mitgliedschaft und Finanzierung von terroristischen Vereinigung bzw. staatsfeindliche Aktivitäten unter Strafe. Das geltende Recht lässt also ohnehin genug Spielraum, womit auch religiös motivierter Extremismus inbegriffen ist. Der heute angekündigte Straftatbestand ist jedenfalls mehr als unscharf und unbestimmt und daher rechtsstaatlich mehr als bedenklich. Einen rechtlichen Mehrwert sehe ich darin nicht,“ so Margreiter.

Hoyos kritisiert auch die Pläne zur Aberkennung der Doppelstaatsbürgerschaft: „Das ist kontraproduktiv und wird nur dazu führen, dass die Verantwortung schlichtweg von einem Staat zum anderen abgeschoben wird. Und das bringt niemandem etwas. Wer glaubt irgendein Staat nimmt einen Terroristen so einfach ´zurück´, ist naiv“, so Hoyos.

Positiv werten NEOS indes die Verschärfungen bei der der Probezeit und die stärkere elektronischen Überwachung von Haftentlassenen die auf Grund terroristischer Straftatbestände im Gefängnis waren. Im Bereich der Prävention seien die angekündigten acht Millionen Euro für Präventionsarbeit zu begrüßen, aber „es braucht auch endlich die Umsetzung des seit Jahren angekündigten Aktionsplans gegen Radikalisierung“, so Margreiter, der hier Tempo einfordert.

