VP-Bildungssprecher Taschner: „NEOS haben die Gesundheit der Menschen in unserem Land aus dem Blick verloren“

Studie zeigt, Kinder im Schulalter sind überdurchschnittlich oft infiziert – krampfhaftes Festhalten am eigenen Weltbild ist unglaubwürdig und verunsichert Eltern, Schüler und Lehrer

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „In den vergangenen Wochen wurden immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse publik, welche die Sinnhaftigkeit von Schulschließungen unterstreichen, da Schülerinnen und Schüler eine wesentliche Rolle im Infektionsgeschehen spielen. Heute kommt eine weitere Studie hinzu, die deutlich zeigt, dass Kinder im Schulalter im Vergleich zur Gesamtbevölkerung überdurchschnittlich oft infiziert sind. Dass die NEOS trotz der vielen wissenschaftlichen Erkenntnisse immer noch stur die Meinung vertreten, Schulschließungen seien sinnlos, zeigt, dass die NEOS, allen voran Beate Meinl-Reisinger, den Schutz für die Gesundheit der Menschen in unserem Land längst aus dem Blick verloren haben“, erklärt der Bildungssprecher der Neuen Volkspartei, Rudolf Taschner.

„Beate Meinl-Reisinger und ihren pinken Parteikolleginnen und -kollegen geht es nur noch darum, ihr eigenes Weltbild zu retten. Wer ein solch ignorantes Verhalten an den Tag legt, ist schlicht und ergreifend unglaubwürdig und er verunsichert Eltern, Schüler und Lehrer. Während die NEOS Rechtfertigungen für geöffnete Schulen erfunden und am Ballhausplatz demonstriert haben, hat die Bundesregierung im November völlig richtig reagiert und den Schulbetrieb vorübergehend auf Fernunterricht umgestellt. Heute zeigt sich einmal mehr, dass das die völlig richtige Entscheidung war“, so Taschner abschließend.

