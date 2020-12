EANS-News: Semperit AG Holding / Semperit startet M&A-Aktivitäten mit Unternehmenserwerb im Bereich Fassadenbau

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Fusion/Übernahme/Beteiligung/Unternehmen

Wien/Österreich, 16. Dezember 2020 -

Vertrag zur Übernahme der M&R Dichtungstechnik GmbH mit Sitz in Seligenstadt/ Deutschland unterzeichnet

Closing bereits im Jänner 2021 geplant

Die Semperit-Gruppe wird die M&R Dichtungstechnik GmbH, einen in Seligenstadt bei Frankfurt am Main/Deutschland beheimateten Hersteller von Profilen im Objektfassadenbau, übernehmen. Entsprechende Verträge wurden heute, Mittwoch, unterzeichnet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

"Nach einer weitreichenden und erfolgreichen Restrukturierung beginnen wir mit einem ersten kleinen Akquisitionsschritt im Rahmen unserer Industriegummifokussierung, der eine Lücke in unserem Portfolio schließt und somit einen wichtigen Schritt für unser Kerngeschäftsfeld Profile darstellt", sagt Dr. Martin Füllenbach, CEO der Semperit AG Holding. "Im Fokus unserer Industriestrategie stehen sowohl ein höheres Maß an Kundennähe als auch zunehmend anorganisches Wachstum. Als Komplettanbieter können wir gemeinsam mit der M&R Dichtungstechnik GmbH einen größeren Mehrwert für unsere Kunden generieren und uns in Richtung 'one stop shop' entwickeln."

Unter dem Dach der Semperit-Gruppe, die einen Anteil von 51% übernimmt, soll die bislang eigentümergeführte M&R Dichtungstechnik GmbH mit einer klaren Fokussierung auf die gegebenen Stärken fortgeführt und innerhalb der kommenden zwölf Monate in das Segment Semperseal integriert werden. Der bisherige Alleineigentümer bleibt als Geschäftsführer an Bord. Das im Jahr 1995 gegründete Unternehmen beschäftigt 25 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von rund 8 Mio. EUR.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Semperit AG Holding

Modecenterstrasse 22

A-1030 Wien

Telefon: +43 1 79 777-310

FAX: +43 1 79 777-602

Email: judit.helenyi @ semperitgroup.com

WWW: www.semperitgroup.com

ISIN: AT0000785555

Indizes: WBI, ATX PRIME, ATX GP

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Monika Riedel

Director Group Brand Management, Corporate Spokesperson

+43 676 8715 8620

monika.riedel@semperitgroup.com

Judit Helenyi

Director Investor Relations

+43 676 8715 8310

judit.helenyi@semperitgroup.com

www.semperitgroup.com