FPÖ Kärnten klar gegen Strafen für Feuerwehrleute bei falscher Bekleidung

Darmann: „Das Land hat bei Gott andere Sorgen und die Feuerwehren andere Bedürfnisse“

Klagenfurt (OTS) - „Erst vor wenigen Tagen wurde von der Politik unseren Feuerwehrleuten großer Dank ausgesprochen, da sie durch ihren freiwilligen Einsatz erst die Corona-Massentests möglich gemacht haben. Nun findet sich aber in dem geplanten neuen Feuerwehrgesetz ein Straftatbestand, der eine Geldstrafe bis zu 1500 Euro für jene Feuerwehrleute vorsieht, die sich nicht an Bekleidungsvorschriften halten. Die FPÖ spricht sich klar gegen diese Strafbestimmung aus. Freiwilligkeit und Ehrenamtlichkeit gehören gefördert und unterstützt und nicht bestraft“, erklärt der Kärntner FPÖ-Obmann Gernot Darmann zur aktuellen Diskussion.

„Genauso wenig wie Parteipolitik in die Feuerwehren gehört, genauso wenig gehören solche Strafbestimmungen zum Ehrenamt. Wir können hier als Freiheitliche nicht zusehen, wenn die Bereitschaft der Kärntnerinnen und Kärntner, den so wichtigen freiwilligen Dienst in unseren Feuerwehren zu versehen, durch solche Pläne beschnitten wird. Hier hat die Politik Handlungsbedarf und ich fordere die Regierung auf, diese Strafbestimmung aus dem derzeitigen Gesetzestext zu streichen“, so Darmann, der auch eine Initiative im Landtag ankündigte.

„Das Land hat bei Gott andere Sorgen und die Feuerwehren andere Bedürfnisse“, so der FPÖ-Obmann abschließend.

