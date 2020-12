Taborsky/Hungerländer: Sicherheit und Gewaltprävention ist ideologisch blinder Fleck in der Stadtregierung!

Neue Volkspartei Wien fordert Sicherheitsstadtrat und Stadtwache – Stadtregierung setzt zu wenig Maßnahmen für die Sicherheit der Wienerinnen und Wiener

Wien (OTS) - „Sicherheit und Gewaltprävention brauchen mehr Aufmerksamkeit und konkrete Handlungen in Wien. Die neue Volkspartei fordert seit Langem einen eigenen Sicherheitsstadtrat und die Einführung einer Stadtwache, für die es bereits in anderen Städten erfolgreiche Vorbilder gibt. Fakt ist: Die Sicherheitslage in Wien hat sich verändert in den vergangenen Jahren. Neue Bedrohungslagen erfordern neue Verantwortungen, hier muss die Stadt endlich handeln und unsere Forderung umsetzen“, so VP-Wien Sicherheitssprecher Hannes Taborsky im Rahmen des heutigen Gemeinderats. Die Wienerinnen und Wiener sollen sich zu jeder Zeit an allen Orten sicher fühlen. Das sei aber vielerorts nicht der Fall, die Stadtregierung setze zu wenige Maßnahmen für die Sicherheit der Wienerinnen und Wiener. Verwilderte Parks, organisierte Bettelei und dunkle Angsträume sind nur einige Beispiele.

„Seitens der Stadtregierung gibt es kein Problembewusstsein – Sicherheit in der Stadt ist ein ideologisch blinder Fleck“, so Integrationssprecherin Caroline Hungerländer und weiter: „Anstatt Einheiten in einer Stadtwache zu bündeln, hat die Stadt viele einzelne Gruppen gebildet, die jedoch nicht einheitlich agieren.“ Eine Großstadt wie Wien brauche ein gemeinsames, koordiniertes Vorgehen in allen sicherheitsrelevanten Fragen. Hungerländer erwähnt dabei auch Problematiken, die sich aus der fehlgeleiteten Integrationspolitik der Stadt ergeben. „Wir sehen eine schleichende Verrohung unserer Gesellschaft. Überall werden Security-Dienste benötigt – etwa in Spitälern, Ämtern und Wiener Linien. Diese Entwicklung darf man nicht ignorieren.“

„Wir sind vielerorts mit konkreten Bedrohungen konfrontiert, die auch von einer konkreten Stelle ergänzend zur Polizei bekämpft werden müssen. Ein Sicherheitsressort und eine Stadtwache sind hier wesentliche Schritte“, betonen Taborsky und Hungerländer und abschließend: „Danke an die Polizistinnen und Polizisten, die jeden Tag für unsere Sicherheit im Einsatz sind.“

