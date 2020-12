Commerzialbank-U-Ausschuss: Vorsitzende Dunst auch Teil des Insidernetzwerks?

Fazekas: SPÖ-Ausschussvorsitzende Dunst gibt keine Auskunft über die Teilnahme an informellen Treffen rund um die Pleite der Commerzialbank

Eisenstadt (OTS) - „SPÖ-Ausschussvorsitzende Verena Dunst nahm für gewöhnlich an den informellen Treffen nach den Regierungssitzungen teil. Laut Kalendereintrag kam dieser informelle Kreis nach der Regierungssitzung am 14. Juli, dem Tag der Schließung der Bank, zusammen. Wir wollen wissen, ob auch an diesem Ausschussvorsitzende Dunst dabei war. Sie will sich nicht dazu äußern. Was geschah in dieser Sitzung und warum will Dunst nicht sagen, ob sie dabei war“, so Patrik Fazekas, Fraktionsmitglied der Volkspartei Burgendland im Commerzialbank Untersuchungsausschuss.

Auf die Frage der Volkspartei, ob die Ausschussvorsitzende an diesem informellen Treffen teilnahm, wollte sich SPÖ-Landtagspräsidentin Dunst nicht äußern. Die Sitzung fand laut Kalendereintrag um 18:00 Uhr statt – eine halbe Stunde nachdem LH Doskozil die Behörden zur Schließung der Commerzialbank kontaktierte. „Was wurde bei der Sitzung besprochen? Wieso will sich Dunst dazu nicht äußern? Ist sie auch Teil des Insidernetzwerks gewesen“, fragt Fazekas.

