„matinee“ am 20. Dezember in ORF 2: „Alles außer gewöhnlich – Die Salzburger Festspiele 2020“ & Porträt Birgit Nilsson

Außerdem: „Museum für Zwei: Das Jüdische Museum Hohenems“ mit Michael Köhlmeier

Wien (OTS) - Internationale Maßstäbe zu setzen – das gelang sowohl der Sopranistin Birgit Nilsson als auch den Salzburger Festspielen, die dies besonders im heurigen Corona-Jahr unter Beweis gestellt haben. Die „matinee“ am Sonntag, dem 20. Dezember 2020, zeigt zunächst um 9.05 Uhr eine neue Dokumentation über die außergewöhnliche Jubiläumssaison des weltberühmten Festivals mit dem Titel „Alles außer gewöhnlich – Die Salzburger Festspiele 2020“. Danach würdigt der von Clarissa Stadler präsentierte ORF-Kulturvormittag mit dem Porträt „Birgit Nilsson – Eine Klasse für sich“ (9.50 Uhr) die gefeierte schwedische Sängerin anlässlich ihres 15. Todestages (25. Dezember). Abschließend erkundet in einer neuen Ausgabe der ORF-Kurzreihe „Museum für Zwei“ Direktor Hanno Loewy gemeinsam mit Schriftsteller Michael Köhlmeier „sein“ Jüdisches Museum in Hohenems.

„Alles außer gewöhnlich – Die Salzburger Festspiele 2020“ (9.05 Uhr)

Während 2020 aufgrund von COVID-19 das öffentliche Kulturleben weltweit weitgehend zum Erliegen kam, trotzten die Salzburger Festspiele in ihrer 100-jährigen Jubiläumsausgabe der Pandemie, denn „Kunst muss relevant bleiben“, so das Credo. Aber nicht nur gesellschaftlich und kulturpolitisch gelang es dem Festival heuer aufzuwarten, sondern auch künstlerisch. Nach Monaten des Stillstands wurden die Festspiele zu einem Freudenfest für das musikhungrige Publikum. Eingekürzt und modifiziert, nach den neuen Mustern der Kunst, im Schachbrett und auf Distanz, mit Maske und Desinfektionsmittel, wurde die diesjährige Saison zu einem weltweiten Signal an die Kulturwelt: „Kunst ist möglich, Kultur ist möglich. Die Zusammenkunft von Menschen ist möglich.“

Die Dokumentation von Madlene Feyrer und Teresa Vogl blickt auf die vergangene, ganz besondere Festspielsaison sowie auf den kommenden Sommer, in dem all jene Werke präsentiert werden sollen, die 2020 Corona zum Opfer fielen.

„Birgit Nilsson – Eine Klasse für sich“ (09.50 Uhr)

Die Sopranistin Birgit Nilsson war in jeder Hinsicht ungewöhnlich:

Eine Frau wie ein Baum, stattlich und trotzdem anmutig. Sie war professionell, studiert, anspruchsvoll zu sich selbst und gegenüber anderen, humorvoll und geerdet, und dennoch genoss sie den Starrummel um ihre Person. Nilsson war eine einzigartige Mischung, eine Bauerntochter aus Südschweden, die die höchsten Gipfel der Opernwelt erklomm. Eine absolute Ausnahmeerscheinung im internationalen Opernbetrieb, deren kometenhafter Aufstieg auch eng mit den neuen Möglichkeiten der Tontechnik und dem Boom der Schallplatte verknüpft war.

In dem umfassenden Porträt von Thomas Voigt und Wolfgang Wunderlich werden Nilssons mitreißende Opern- und Konzertauftritte in Erinnerung gerufen sowie Szenen aus Film und Fernsehen, darunter Talkshow-Auftritte mit Franco Corelli, Zarah Leander und Joachim Fuchsberger, gezeigt. Neben der weiten Landschaft Schwedens glänzen darin die Pilgerstätten für Nilsson-Fans wie das Grab der „Hochdramatischen“ und das Birgit-Nilsson-Museum in Båstad. In aktuellen Interviews lassen Weggefährten der Sopranistin wie Plácido Domingo, Marilyn Horne, Christa Ludwig und Otto Schenk ihre gemeinsame Geschichte Revue passieren.

„Museum für Zwei – Das Jüdische Museum Hohenems“ (10.50 Uhr)

Die jüngste Episode der ORF-Miniaturenreihe „Museum für Zwei“, in der jeweils ein Kunstprofi und ein Promi einander zu einem exklusiven Museumsbesuch treffen, stellt diesmal das Jüdische Museum Hohenems vor. In der von Elisabeth Pfeisl gestalteten Folge besucht Schriftsteller Michael Köhlmeier gemeinsam mit Direktor Hanno Loewy die renommierte Vorarlberger Institution.

