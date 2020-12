„Waidmannsdank“ auf Platz eins des Landkrimi-Quotenrankings

Erfolgreiche ORF-1-Premiere mit bis zu 939.000 Zuseherinnen und Zusehern

Wien (OTS) - Ein Jubiläumskrimi mit Rekordquoten: Bis zu 939.000 Zuseherinnen und Zuseher waren mit dabei, als Jutta Fastian, Pia Hierzegger und Robert Stadlober mit „Waidmannsdank“ gestern, am Dienstag, dem 15. Dezember 2020, um 20.15 Uhr die diesjährige ORF-1-Landkrimi-Saison beendeten. Mit einer durchschnittlichen Reichweite von 902.000 führt der 20. Film der beliebten ORF-Reihe (vor „Steirerkind“ und „Das Mädchen aus dem Bergsee“) nun das Quotenranking an. Der Marktanteil des zweiten Kärntner Landkrimis (Regie: Daniel Geronimo Prochaska, Drehbuch: Pia Hierzegger) liegt bei 27 bzw. 21 (12-49) Prozent. Für alle, die den Erfolgskrimi noch nicht gesehen haben: „Waidmannsdank“ wird nach der TV-Ausstrahlung auf der ORF-TVthek für sieben Tage als Video-on-Demand (von 20.00 bis 6.00 Uhr) bereitgestellt.

„Waidmannsdank“ ist eine Koproduktion von ORF, ZDF, Mona Film und Tivoli Film, mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Carinthia Film Commission und dem Land Kärnten.

Und weiter geht’s …

Abgedreht bzw. in Vorbereitung und voraussichtlich 2021 auf Sendung sind die Landkrimis „Vier“ (Niederösterreich) sowie „Steirertod“ und „Steirerrausch“. Aber auch on air wird feinste Krimispannung made in Austria verbreitet, wenn ab 5. Jänner (jeweils Dienstag) drei Filme des ORF-Erfolgsformats zum Wiedersehen auf dem Programm von ORF 1 stehen: „Achterbahn“ (5. Jänner, 20.15 Uhr), „Alles Fleisch ist Gras“ (5. Jänner, 21.55 Uhr) und „Grenzland“ (19. Jänner, 20.15 Uhr).

