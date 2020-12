Deutsch: „Verordnungschaos, Streit, dilettantische Vorbereitung – Türkis-grünes Corona-Management by Chaos gefährdet Bevölkerung“

Corona-Management braucht klare Regeln und kein ständiges Hin und Her, das die Menschen verunsichert – Auch ÖVP-Abgeordnete kritisieren Regierungsversagen ganz offen

Wien (OTS/SK) - Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist das Chaos rund um die Weihnachtsverordnung der nächste Beweis für das Versagen der türkis-grünen Regierung beim Corona-Management. „Bei Türkis-Grün gibt es kein Management der Krise, sondern eine Krise des Managements – und zwar eine Dauerkrise. Die Regierung produziert ein Verordnungschaos nach dem anderen, die Kommunikation ist schlecht und widersprüchlich und wichtige Projekte wie zum Beispiel die Massentests werden durch dilettantische Vorbereitung beschädigt oder wie die Corona-Ampel durch Dauerstreit vollkommen ruiniert. Dieses türkis-grüne Management by Chaos ist eine Gefahr für die Bevölkerung und schadet unserem Land“, betonte Deutsch heute, Mittwoch, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Es ist kein Wunder, dass die ÖsterreicherInnen dem Corona-Management der Regierung ein katastrophales Zeugnis ausstellen“, verweist Deutsch auf eine aktuelle Umfrage des Market-Instituts, wonach nur mehr 11 Prozent der ÖsterreicherInnen der Meinung sind, dass die österreichische Regierung die Pandemie besser manage als andere Länder der EU. „Auch prominenten Politikern aus der ÖVP wie dem Nationalratsabgeordneten Hörl dämmert mittlerweile, dass die Regierung Kurz beim Krisenmanagement versagt – und sie sagen das auch laut und vernehmlich“, verweist Deutsch auf die massive Kritik von ÖVP-Hörl am türkis-grünen Corona-Management.

Für Deutsch ist es hoch an der Zeit, dass die Regierung endlich aus ihren vielen Fehlern lernt: „Gutes Krisenmanagement muss klar, verständlich und nachvollziehbar sein. Doch von der Regierung gibt es bislang nur Chaos, Fragezeichen und ein ständiges Hin und Her, das die Menschen verunsichert und verwirrt. Dieses Management by Chaos ist fahrlässig und gefährlich“, so Deutsch. (Schluss) mb/bj

